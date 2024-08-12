Kerem Tümay’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kerem Tümay kimdir? İşte detaylar…

KEREM TÜMAY KİMDİR?

İstanbul'da 1975 yılında doğan M. Kerem Tümay, 1994 yılında İSTEK Okulları Belde Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nü 2000 yılında tamamladı.

Mezuniyetinin ardından, Türkiye'nin mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabancı Center ve Moskova gibi uluslararası projelere imza atmış babası F. Haluk Tümay'ın kurduğu aile şirketi Tümay Mimarlık'ta kariyerine adım attı.

M. Kerem Tümay, şirket bünyesinde “İç Mimari ve Proje Yönetimi” alanına da katkıda bulunarak, The Istanbul Edition, Liv Hospital ve Yalıkavak Marina gibi prestijli projelere imza attı.

Ayrıca, 2009-2012 yılları arasında Palmali Şirketler Grubu'nda Turizm ve İnşaat'tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek, Marriot, SBE, Cipriani ve Billionaire gibi dünya çapında ünlü markaların Türkiye'deki yatırımlarını gerçekleştirdi.

Halen Sağlık, eğitim, ofis, konut, konaklama gibi birçok alanda prestijli projelerde aktif olarak görev yapmaktadır.