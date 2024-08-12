Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, ihanet yüzünden evliliklerini noktalayan Kerem Tümay ve Birgül Metin çifti ayrıldı ancak aralarındaki gerilim bitmiyor.

Kerem Tümay ve Birgül Metin çiftinin ayrılığı sonrası yaşanan gerilim, sosyetenin gündeminden düşmüyor.

Eşinin ve yakın arkadaşının ihanetine uğrayan Merve Arkon, bu olayın ardından boşanma kararı almıştı.

Ancak, Kerem Tümay ve Birgül Metin’in kısa süre sonra evlenmesi bile bu gerilimi sonlandırmaya yetmedi.

İddialara göre Birgül Metin, sosyal medya paylaşımlarıyla Merve Arkon’a nispet yapmaya devam ediyor. Son olarak, Tümay’ın 50. yaş gününü Toskana’da Andrea Bocelli konserinde kutladıklarını paylaşan Metin, bu özel anı “Bir rüyanın gerçek olması” ifadeleriyle dile getirdi.

Ancak, bu paylaşımın iki yıl önce Merve Arkon tarafından da yapıldığı ortaya çıktı. Arkon’un yakın çevresine, Birgül Metin’in kendisini taklit ettiğini ve “Benim ayak izimden yürüyor” diyerek durumu anlattığı söyleniyor.

Arkon’un iddiaları bununla da sınırlı kalmıyor. Kerem Tümay’ın iflasın eşiğinde olduğu ve nafaka ödemelerinin dahi Birgül Metin tarafından yapıldığı konuşuluyor.

Ayrıca, Birgül Metin’in, Tümay’ın tüm borçlarına kefil olduğu da gelen bilgiler arasında.