Eliptik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne bağlı olarak görülen BtcTürk'ün sahibi ve kurucusu Kerem Tibuk şirketi 1 Temmuz 2013'te kurmuştur. Kısa sürede kullanıcı sayısını artıran BtcTürk Türkiye'nin en çok tercih edilen kripto borsaları arasında yer aldı.

Kerem Tibuk Kimdir?

Kerem Tibuk 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kerem Tibuk, iş insanı Besim Tibuk'un oğludur.

BtcTürk’ü Ne Zaman Kurdu?

Kerem Tibuk BtcTürk'ün sahibidir.

1 Temmuz 2013 tarihinde BtcTurk'ü kurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan BtcTürk ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye taşındı.

2018 yılında QNB Finansinvest CEO’su olan Özgür Güneri, Kerem Tibuk'dan BtcTurk'ü devralmıştır.

Tibuk ailesi, Net Holding'i kurmuştur. Net Holding turizm alanında önde gelen holdinglerden biri olmuştur.

Besim Tibuk Siyasi Kariyeri

Besim Tibuk, 26 Temmuz 1994'te Liberal Demokrat Parti'yi kurmuş ve genel başkanlık yapmıştır. Besim Tibuk 25 Kasım 2022 tarihinde görevi Nizam Kağıtçıbaşı'na devretmiştir.