Kerem Alp Aslan Kimdir?

Kerem Alp Aslan, 14 Ocak 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu, Kafkas göçmeni bir aileden geliyor. Best Model of Turkey yarışmasında başarı elde etti, oyunculuğa Kolej Rüyası dizisiyle başladı ve Kısmetse Olur 2025 sezonunun en dikkat çekici yarışmacılarından biri oldu. Aktif bir sosyal medya fenomeni olarak TikTok ve Instagram’da genç kitle tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor.

Televizyon dünyasında son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Kerem Alp Aslan, 2025 Kısmetse Olur yarışmasının erkekler evine katıldı ve programın en iddialı yeni yarışmacıları arasında yer aldı. Genç yaşına rağmen kısa sürede sosyal medyada ve ekranlarda tanındı, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi elde etti. İzleyiciler, özellikle onun yarışmadaki performansını ve ilişkilerdeki yaklaşımlarını merak ediyor.

Kerem Alp Aslan Nereli?

Kerem Alp Aslan, İstanbul’da doğdu ve Kafkas göçmeni Çerkes kökenli bir ailede büyüdü. Şehrin kültürel zenginliği içinde yetişen Aslan, genç yaşlarda modellik ve oyunculuğa ilgi gösterdi. Özellikle enerjik tavırları ve fiziğiyle dikkat çekiyor, modellik kariyerinin yanında ekrana da hızlı bir geçiş yaptı.

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı

Kerem Alp Aslan'ın Oyunculuk Deneyimi

Kerem Alp Aslan oyunculuk kariyerinde ilk önemli adımı Kolej Rüyası dizisinde attı. 2021 yılında yayınlanan bu dizide, isminden ilham alınan bir karakteri canlandırdı. Kariyerinde özellikle gençlik ve drama türlerinde projelere yönelmesi bekleniyor. Kısmetse Olur yarışmasında ise ekran tecrübesi ve popülaritesiyle öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

