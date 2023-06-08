Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın'ın katılımıyla düzenlenen mezuniyet programına aileler de katılarak bu heyecana ortak oldu.

Başkan Nezih Yalçın tarafından miniklere mezuniyet belgeleri verilerek günün anısına pasta kesimi yapıldı.

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde 2. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Yalçın; “Öğrencilerimizi bir üst okula uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kreşimiz açıldığı günden itibaren öğrencilerimizle ve velilerimizle kocaman birer aile olduk. Çocuklarımızın güzel zaman geçirdiği, kaliteli zaman geçirdiği, birbirleriyle oynadığı, eğlendiği, arkadaşlıklarını pekiştirdiği bir ortamı alanında yetkin kadromuzla sağladık. Gün geçtikçe artan öğrenci sayımızda doğru yolda olduğumuzun bir ispatı olmuştur. Tüm velilerimize çocuklarını güvenip bizlere teslim ettiği için teşekkür ediyoruz. Mezuniyet töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi