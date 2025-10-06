İLAN

ÇAYIRALAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyeye Ait 2015 Model (Hidromek HMK 102S ALPHA A5) Kepçe, Bağlarbaşı Mahallesi 360 Ada 4 Parselde kayıtlı Arsa 20/10/2025 Tarihinde Saat 13:45’de Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi istinaden Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2. Satışı yapılacak olan, 2015 model Kepçenin muhammen satış bedeli 1.700.000,00 TL. Geçici Teminatı 51.000,00 -TL’dir.

3. Satışı yapılacak olan, Bağlarbaşı Mahallesi 360 Ada 4 Parselde bulunan Arsanın muhammen satış bedeli 350.000,00 TL. Geçici teminatı 50.000,00 TL’dir.

4. Teminatların ihaleden önce Belediyemize yatırılması gerekmektedir.

5. İhaleye girecek olan isteklilerin, Belediye Birimlerinden borcu yoktur belgesi alacaklardır.

6. Her türlü vergi, resim harç ve diğer resmi giderler alıcılara aittir.

7. Diğer hususlar şartnamede belirtilmiş olup, Belediyemizden ücretsiz temin edilebilir.

8. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Anlaşmazlık çözümünde Çayıralan mahkemeleri yetkilidir. 29/09/2025