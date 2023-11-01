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Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri de Kent sigaranın ülke kökeni. İşte detaylar:

KENT SİGARA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Kent sigara, dünya genelinde tanınmış bir sigara markasıdır. Kent'in üreticisi, British American Tobacco (BAT) şirketidir ve bu şirket 180 farklı ülkede sigara satışı yapmaktadır. BAT, dünya genelinde 50 ülkede en büyük sigara pazarlarından birine sahiptir ve birçok tanınmış markayı bünyesinde bulundurur. Kent sigarası da bu markalardan biridir.

BAT, aynı zamanda Viceroy, Pall Mall, 2001, 2000, Maltepe, Rodmans ve 216 gibi önemli sigara markalarını da üretmektedir. Kent sigarası, yüksek kalite ve özel tat profili ile bilinir ve birçok ülkede tercih edilmektedir.

Kısacası, Kent sigarası İsrail malı değil, dünya genelinde satılan ve British American Tobacco tarafından üretilen bir uluslararası sigara markasıdır.