Bir adam kendisine vuran kadını, sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

İddiaya göre, bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Öfkeli adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını, yerde sürükledi. Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam ise onu kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi.