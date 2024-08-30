Kendini Mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı, özellikle son dönem açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mezarcı'nın kim olduğu ve yaşam öyküsü, merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Hasan Mezarcı'nın yaşamı ve biyografisi:

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar köyünde doğdu. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi aldı ve ardından imam hatip okuluna geçti. İmam hatip eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam eden Mezarcı, medrese tahsili de aldı ve Arapça, tefsir, hadis ve kelam alanlarında eğitim gördü.

Mezarcı'nın kariyeri, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık ile başlamış, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yapmıştır. Müftülük görevine Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başlayan Mezarcı, askerlik hizmetini Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak tamamladı. Askerlik sonrası Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atanmış, daha sonra İstanbul'un Ümraniye ilçesine tayin edilmiştir. Toplamda dokuz yıl müftülük yaparak devlet memurluğundaki hizmet süresi 15 yılı aşmıştır.

Müftülük görevini sürdürürken Refah Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen Mezarcı, Meclis gündeminde tartışmalı konulara dair açıklamaları, Atatürk'e yönelik hakaretleri ve laiklik karşıtı nutuklarıyla dikkat çekmiştir. Bu sebeplerle partisinden ihraç edilmiş ve Atatürk'e hakaret suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Almanya'dan döndüğünde Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekmiş, 6 Mayıs 2002'de tahliye edilmiştir.

Tahliyesinden sonra içine kapanma ve yalnızlaşma sürecine giren Mezarcı, 25 Kasım 2000'de verdiği röportajda cezaevindeyken Allah tarafından Mesih İsa olarak görevlendirildiğini belirtmiştir. Psikolojik ve biyokimyasal işkencelere maruz kaldığını iddia etmiş, ancak bu iddialara dair somut kanıt bulunamamıştır. Mezarcı, işkence iddialarını reddetmiştir.

11 Ocak 2012'de dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'a, 24 Ocak 2012'de ise dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektuplar göndererek kendisine inanmalarını talep etmiştir. 25 Temmuz 2017 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Esin Tatlı ile evlenen Mezarcı, düğününü sosyal medya üzerinden duyurmuştur.

Şu anda memleketi Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşamını sürdüren Mezarcı, kendisine ait internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

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