Eroğlu, hem aspirden yağ üretimi yapıyor hem de geri kalan aspir posasını hayvan yemi olarak değerlendiriyor. Yöredeki çiftçilerin aspir üretimine yönelmesine katkı sağlayan bu girişim, bölge tarımı için büyük umut vadediyor.

Musa Eroğlu’nun çiftçilik serüveni, geçtiğimiz yıl aspir ekimiyle yeni bir boyut kazandı. Bir yıl önce kendi arazisinde aspir bitkisi eken Eroğlu, elde ettiği tohumları Kayseri’de bulunan bir değirmende soğuk sıkım yöntemiyle yağa dönüştürerek evinin yağ ihtiyacını karşılamıştı. Kayseri’deki değirmeni ziyaret ettikten sonra, benzer bir sistemi kendi köyünde kurabileceğini fark eden Eroğlu, bu yıl Çokumeşme köyüne aspir yağı çıkaran bir değirmen kurarak faaliyete başladı.

ÇİFTÇİLERİN ASPİR TOHUMLARINA DEĞER KATTI

Eroğlu, ilk etapta kendi ürettiği aspir bitkilerinden elde ettiği tohumları işleyerek aspir yağı üretti. Daha sonra, akrabaları ve komşularının da ellerinde kalan aspir tohumlarını işlemek için kendisine getirmesiyle, aspir posası karşılığında onların da yağ ihtiyacını karşılamaya başladı. Değirmenin çevre köylerde duyulmasının ardından, talepler hızla arttı. Her geçen gün daha fazla çiftçinin aspirini işlemeye başlayan Eroğlu, çiftçilerin bu bitkiden elde ettikleri yağlarla aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Eroğlu, aspir yağı üretim sürecini şu sözlerle anlattı: “Çiftçi aspirini getiriyor, burada gözünün önünde soğuk sıkım yöntemiyle yağını çıkarıyoruz. Karşılığında para almıyoruz, sadece aspir posası bize kalıyor. Bu posa da oldukça değerli, çünkü içinde yüzde 25 oranında protein bulunuyor. Hayvanlar için yüksek proteinli yem olarak kullanıyorum. Normalde aspir tohumları ya atılıyor ya da hayvanlara yem olarak veriliyordu. Şimdi ise bu tohumlardan kaliteli yağ üretiyoruz.”

ASPİR YAĞI, BÖLGE HALKININ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Musa Eroğlu, aspir yağının sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, aspirden elde edilen yağın zeytinyağından sonra en değerli bitkisel yağ olarak bilindiğini belirtti. Soğuk sıkım yöntemiyle filtre edilen yağın aynı gün içerisinde yemeklerde kullanılabildiğini dile getiren Eroğlu, “Bu yağ tamamen organik ve doğrudan mutfakta kullanılabiliyor. Ayrıca kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Çiftçilerimiz tarlalarından 300-500 kilogram aspir getiriyor ve bir yıllık yağ ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Aspirin kalitesine göre değişmekle birlikte, yüzde 18 ile yüzde 35 arasında yağ çıkışı sağlıyoruz. Bu da çiftçilerin yüzünü güldürüyor” dedi.

Eroğlu, aspir yağının çiftçiye sağladığı ekonomik katkının yanı sıra bölgedeki tarımın gelişimine de katkı sağladığını ifade etti. Özellikle aspir bitkisinin, hububat ekimi yapılan tarlalarda münavebeye uygun olması, çiftçilerin nadasa bıraktıkları tarlalarda aspir ekimine yönelmesine imkan tanıyor. Böylelikle tarlalar hem boş kalmıyor hem de ek bir ürün elde edilmiş oluyor.

ASPİR POSASI HAYVAN YEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Aspir yağı üretiminden arta kalan posanın ise hayvan yemi olarak kullanıldığını vurgulayan Eroğlu, yüksek protein oranına sahip bu posanın hayvanların beslenmesi için oldukça değerli olduğunu belirtti. Kendi hayvanlarına yem olarak verdiği aspir posasının, ihtiyaç fazlasını ise çevredeki çiftçilere satarak ek gelir elde ettiğini söyledi. Eroğlu, “Aspir posası, hiçbir yem bitkisinde bulunmayan bir protein oranına sahip. Bu da hayvancılık yapan çiftçiler için büyük bir avantaj. Hem doğal bir yem hem de maliyetsiz bir ürün. Ben bu posayı hayvanlarıma veriyorum ve artan miktarı satıyorum” diye konuştu.

SARIKAYA ZİRAAT ODASI’NDAN GİRİŞİME DESTEK

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör de Musa Eroğlu’nun bu girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, kaliteli gıda üretiminin önemine dikkat çekti. Güngör, “Musa Eroğlu burada tamamen organik bir yöntemle aspir yağı üretiyor. Bu girişim, hem çiftçilerimiz hem de bölge tarımı için büyük bir fırsat. Aspir, özellikle hububat ekimi yapılan arazilerde münavebeye uygun bir bitki. Çiftçilerimizin tarlalarını nadasa bırakmak yerine aspir ekmesi, hem toprak verimliliğini korur hem de ekonomik kazanç sağlar. Bu girişim, bölge tarımının gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir adım. Şu anda ilçemizde yaklaşık 500 dönüm aspir ekimi yapılıyor, ancak bu rakamın gelecek yıl 3 bin dönüme ulaşmasını bekliyoruz,” dedi.

ÇİFTÇİLER ASPİR EKİMİ İÇİN UMUTLU

Sarıkaya ilçesindeki çiftçiler de aspir ekimine yönelik artan talep ve yeni pazar olanaklarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Osman Altun isimli çiftçi, bugüne kadar aspir ekimi yapmadığını, ancak Musa Eroğlu’nun girişimi sayesinde aspir ekimine başlayacağını belirtti. Altun, “Aspirin pazarlanması zor olduğu için ekmekten çekiniyorduk. Ama şimdi hem güvenilir bir yağ elde ediyoruz hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Aspir yağı, zeytinyağına çok yakın bir ürün. Diğer yağlardan daha kaliteli olduğu için gönül rahatlığıyla ekim yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde başlatılan bu aspir yağı üretim girişimi, sadece yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesine ve gelirlerini artırmasına olanak tanıyor. Musa Eroğlu’nun kurduğu aspir değirmeni, çevre köylerdeki çiftçilerin aspir üretimini artırmasına vesile olurken, organik ve yerel üretim konusunda da önemli bir rol oynuyor. Değirmenin ilerleyen yıllarda daha da büyümesi ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.