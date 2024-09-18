Batman’ın Çarşı Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda, 45 yaşındaki kuyumcu K.E., iş yerinde kendi başına ateş ederek intihara teşebbüs etti. K.E., olay sırasında ağır yaralanırken, seken mermi dükkan içinde bulunan bir vatandaşa isabet etti.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. K.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralının kimliği henüz açıklanmadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.