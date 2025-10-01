Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik KOSGEB destek programı 2025 yılı 3. dönemde başladı. Başvurular internet üzerinden 1–31 Ekim tarihleri arasında alınacak.

KOSGEB, girişimcilere yönelik 2025 yılı 3. dönem destek programını başlattı. Program kapsamında işini kurmak isteyen genç girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Başvurular 1 Ekim 2025’te başlayacak ve Ekim ayının son gününe kadar sürecek.

“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” başlığıyla yayınlanan açıklamada, programın daha önceki dönemlerde yoğun ilgi gördüğü belirtildi. İlk iki dönemde toplam 6 bin 525 girişimci başvuru yaptı, 1.127 projeye 2 milyar 700 milyon TL yatırım tutarına karşılık 1 milyar 620 milyon TL destek sağlandı.

Destek Kapsamı ve Giderler

Program kapsamında girişimcilere ödenecek destekler arasında personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderleri yer alıyor.

Başvuru Şartları

KOSGEB destek programına başvuracak girişimcilerde aranan şartlar şöyle sıralandı:

İşletmenin Türk Ticaret Kanunu’na göre kayıtlı ve aktif olması,

İş kurma desteği için geleneksel, iş geliştirme desteği için ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmak,

Başvuruda işletmede en az %50 ortaklık payına sahip olmak,

İşletmenin iş kurma desteğine kuruluş tarihinden itibaren bir yıl, iş geliştirme desteğine üç yıl içinde başvuru yapması,

İşletmenin belirlenen sektörlerde faaliyet göstermesi,

Başvuru tarihinde girişimcinin başka bir firma sahibi olmaması veya %25 ve üzeri ortaklığa sahip olmaması,

Girişimcinin işletmeyi münferiden temsil yetkisine sahip olması,

Proje faaliyet konusu ile başvuruda belirtilen iş fikrinin uyumlu olması.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Destek programı ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerini büyütmeleri hedefleniyor.