Orta saha pozisyonunda oynayan Kenan Yıldız, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giymektedir. Aynı zamanda Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da yer almaktadır.

Futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde başlayan Kenan Yıldız, burada altyapıda oynadıktan sonra Bayern Münih'e geçmiştir. Bayern Münih'in altyapısında yıllarca forma giyen ve 19 Yaş Altı takımında da oynayan Kenan Yıldız, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Ancak, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona ermiş ve daha sonra Juventus ile anlaşmıştır.

Kenan Yıldız, Almanya doğumlu olup, kökenleri Türkiye'ye dayanmaktadır. Annenin Alman, babanın ise Afyonkarahisarlı olduğu bilinmektedir.

Juventus ile 12 Temmuz 2022 tarihinde 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da kariyerine devam etmektedir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kenan Yıldız Juventus'tan yaklaşık olarak 300 bin euro kazanmaktadır. Genç futbolcunun Juventus ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunmaktadır.

Kenan Yıldız, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda başarılar elde etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.