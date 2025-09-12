Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Hukuk eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından Cumhuriyet Savcılığı görevi yaptı. 1984 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı. Hukuk alanındaki deneyimini medya sektöründe kullanarak kendini geliştirdi.

Tekdağ daha sonra Ciner Grubu bünyesinde çalışmaya başladı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevinde bulundu.

Can Grubu İle Anlaştı

Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilme kararının ardından Tekdağ, Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetme görevini aldı.

Mehmet Kenan Tekdağ’ın özel hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Üç çocuk babası olan Tekdağ’ın aile yaşamına dair detaylar kamuoyuna yansımadı. Kişisel serveti konusunda da henüz net veriler yok.

11 Eylül’de ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarında bulunuldu.