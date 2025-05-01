Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Şamil Çoşkun’u, yakınlarının vefatının ardından taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Şerefli, başsağlığı dileklerinde bulunarak, eğitim camiası olarak zor günlerde birbirlerine destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından Şerefli, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya gelerek sendikal gündemi paylaştı. Yozgat’ta eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve daha verimli bir eğitim ortamı yaratılması için atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim Bir Sen’in sendikal faaliyetlerinin, üyelerinin daha güçlü bir şekilde örgütlenmesini sağlamayı amaçladığını belirten Şerefli, tüm öğretmenlerin katılımının önemli olduğunu ifade etti.

Şerefli, ziyarette ayrıca eğitimdeki gelişmeleri ve yerel okullarda öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları da gündeme getirdi. Şerefli, eğitim alanındaki sorunlara çözüm önerileri sunarken, özellikle eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda, Şerefli, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi okul müdürü Abdulkadir Koyuncu’ya ve meslektaşlarına, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Şerefli, öğretmenlerin her zaman birbirine destek olmasının, eğitim camiasının birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.