Başkan Şerefli, QUICK Sigorta ile yapılan ferdi kaza sigortası anlaşması kapsamında üyeler; 21 Aralık 2023-21 Aralık 2024 tarihleri arasında 50 bin lira, 21 Aralık 2024-21 Aralık 2025 tarihleri arasında 75 bin lira, 21 Aralık 2025-21 Aralık 2026 tarihleri arasında 100 bin lira olmak üzere üç yıllığına sigorta teminatı altına aldıklarını ifade etti.

Şerefli yaptığı açıklamada, “Yapılan anlaşmayla deprem, sel, trafik kazası başta olmak üzere kaza kapsamına dâhil edilen olaylardan mütevellit vefat hâli veya bedensel zararlar ferdi kaza sigortası poliçesi teminatı kapsamına alındı” dedi.

Şerefli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üyelerimizin sevinçlerini paylaştığımız gibi hüzünlerini de paylaşmak, paylaşabilmek adına bu hizmeti önemsiyoruz. Üyelerimizin her türlü kaza ve afetlerden uzak olmaları en büyük temennimizdir. Ancak hayatın akışı içerisinde bu tür olaylar maalesef insanoğlunun başına gelebilmektedir. Sel felaketi, trafik kazaları, depremlerde kaybettiğimiz üyelerimizi geri getirme durumumuz yok, ancak onların geride bıraktığı eşlerine ve çocuklarına ödediğimiz, ödeyeceğimiz ferdi kaza sigortası teminatları ile onlar için daha da zorlaşan hayatın yükünü az da olsa hafifletme imkânı buluyoruz. Hiçbir üyemizin kaza hâli yaşamamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.