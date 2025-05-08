Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı ve Memur Sen İl Başkanı Kenan Şerefli, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, saldırıları kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Kenan Şerefli yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan’ın Cemmu Keşmir’de Müslümanlara yönelik baskı politikalarının ve terör eylemlerine verdiği desteğin, bölgesel barışı ve küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

“Bu saldırgan tutum, yalnızca Pakistan’a yönelik değil, tüm dünya için bir tehdittir” diyen Şerefli, Hindistan’ın sivilleri hedef alan hukuksuz eylemlerine dikkat çekti.

Açıklamasında, Pakistan’ın Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu’ya verdiği desteği hatırlatan Şerefli, “Dost ve kardeş Pakistan halkı, Milli Mücadele yıllarımızda Anadolu’ya gönderdiği yardımlarla mücadelemizin başarısında büyük rol oynamıştır. Bugün de bizler, tarihte eşi benzeri olmayan bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğumuz Pakistan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini belirten Şerefli, uluslararası topluma çağrıda bulunarak şunları kaydetti: “Hindistan’ın bölge barışını tehdit eden ve Müslümanlara yönelik terör eylemlerini teşvik eden politikalarına karşı uluslararası kamuoyunun sessiz kalmaması gerekmektedir. Dünya, Hindistan’ın bu hukuk tanımaz tutumuna dur demeli ve adaletin sağlanması için gerekli adımları atmalıdır.”