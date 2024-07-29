Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında yaşamını yitirdi. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık, o günden bu yana komada bulunuyordu.

Kenan Işık, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programındaki sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanındı. Mart 2014'te yaşadığı beyin kanaması sonrasında uzun süre evinde tedavi gören Işık, bu süre zarfında sağlık durumu nedeniyle kamuoyundan uzak kaldı. O dönemde yarışma programında Ulaş adlı bir yarışmacının adını duyduğunda duygusal anlar yaşayan Işık, "Ulaş deyince birden duruyorum. Ulaş benim sınıf arkadaşımdı. 68 kuşağından. İki sıra önümde otururdu. Hep o aklıma gelir. Vuruldu. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde" şeklinde duygularını ifade etmişti.

KENAN IŞIK’IN HAYATI VE KARİYERİ

1947 yılında Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanatçı olarak görev yapmaya başlayan Işık, aynı zamanda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Sanatçı, tiyatro dünyasında birçok başarılı oyuna imza atmıştır.

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası saunaya giren Işık, sauna çıkışında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Beyin kanaması geçiren Işık, o tarihten itibaren 10 yıl boyunca komada kalmıştır.

Kenan Işık'ın vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, kendisinin tiyatro ve televizyon dünyasındaki önemli katkıları ve unutulmaz anıları her zaman hatırlanacaktır.