Televizyon ekranlarında yeniden boy gösteren Dünya Güzellerim Tatilde programı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Banu Alkan oldu. Sanatçının özel hayatı ve aşkı medyanın sıkça tartıştığı konular arasında yer alıyor. Peki, Banu Alkan'ın eşi Kemal Yıldız kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Banu Alkan, Türkiye sinemasının efsane isimlerinden biri olarak tanınan ve "Afrodit" lakabıyla anılan bir sanatçıdır. 1958 yılında Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde doğan Banu Alkan, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyüdü. Gençlik yıllarında mankenlik kariyerine adım atan Alkan, sinema ve müzik dünyasında uzun yıllar boyunca adından söz ettirdi.

Banu Alkan'ın özel hayatı da medyanın ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçı, kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişkisiyle sıkça gündeme geldi. Kemal Yıldız, Hollanda'da yaşayan başarılı bir iş insanıdır. 44 yaşında olan Yıldız, Mersinli bir baba ve Samsunlu bir anne tarafından dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim almış olan Yıldız, iş hayatında Hollanda'da başarılı bir kariyer yürütmektedir.

Banu Alkan ile Kemal Yıldız'ın ilişkisi, medyanın ve kamuoyunun ilgisini üzerinde toplamıştır. Çift, Hollanda'da yaşamaktadır ve bir kız çocuğu sahibidirler. Banu Alkan, sanat hayatına ara verdiği dönemlerde müzik çalışmalarına devam etmiş ve "Afrodit" olarak bilinen kişiliğiyle Türkiye'nin popüler kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur.