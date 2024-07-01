Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu ve aslen Rizelidir. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra, 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde çalıştı. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Başasistanlık yaptı ve 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı.

2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını aldı. 2007 yılında Beykent Üniversitesi'nde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamladı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.

02 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanırken, Mayıs 2014 - Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde ise İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Kendisi evli ve üç çocuk babasıdır.