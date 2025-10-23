Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kemal İnci'nin vefatıyla tüm sanat ve magazin camiası yas tutu. Unutulmaz birçok yapımda rol alan Kemal İnci'nin hayatı merak konusu oldu.
Kemal İnci Kimdir?
Dizi ve sinema oyuncusu olarak gönlümüze taht kuran Kemal İnci, aynı zamanda yönetmen, yapımcı ve senaristti.
İnci oyunculuğa ortaokul eğitimini tamamlamasının ardından çadır ve gezici tiyatrolarda başladı.
İlk önce yönetmen olan İnci, sonrasında oyunculuğa geçti
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la İzdivaç'a 2015 yılında katıldı.
Kemal İnci Kaç Yaşında, Ve Nereli?
15 Mayıs 1933 tarihinde dünyaya gelen Kemal İnci Adana'da doğmuştur. Sevilen oyuncu 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta Oyuncu Kemal İnci Ne Zaman, Nerede Vefat Etti?
Kemal İnci Vefatı
Vefatıyla tüm sanat dünyasını acıya boğan usta oyuncu 30 Eylül 2018 tarihinde hayatını kaybetmiştir. İzmir'deki evinde ölü olarak bulunan İnci kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.
Kemal İnci'nin Yönettiği Filmler
Günah Kızları - 1964
Güzeller Kumsalı - 1964
Aman Dünya Ne Dar İmiş - 1965
Başlık - 1965
Beleş Osman - 1965
Bitmeyen Kavga - 1965
İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz - 1965
Silaha Yeminliydim - 1965
Cesur Kardeşler - 1966
Ah Bu Kadınlar - 1967
Kemal İnci'nin Rol Aldığı Yapımlar
Üsküdar İskelesi - 1960
Toros Canavarı - 1961
Fakir ve Mağrur - 1966
Züğürt Ağa - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Değirmen - 1986
Milyarder - 1986
Gramofon Avrat - 1987
Anayurt Oteli - 1987
Biri ve Diğerleri - 1987
İpekçe - 1987
Kanun Savaşçıları - 1988
Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988
Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988
Bir Tren Yolculuğu - 1988
Dört Köşe Dünya - 1988
Heykel - 1988
Ayaz Geceler - 1989
Buzdan Mutluluk - 1989
Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
Bizimkiler - 1989
Yeşil Bir Dünya - 1990
Gizli Yüz - 1990
Şans Blokları - 1993
İz - 1994
La Passion Turca - 1994
Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
Şöhretin Bedeli - 1994
Bize Nasıl Kıydınız - 1994
Eşkıya - 1996
Feride - 1996
Çökertme - 1997
İkinci Bahar - 1999
Baba Evi - 1999
Beni Unutma - 2000
Beyoğlu Rüyası - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
O da Beni Seviyor - 2001
Sultan - 2001
Günahım Neydi Allahım - 2003
Gece Yürüyüşü - 2004
Büyük Buluşma 59. Bölüm - 2005
Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005
Acı Hayat - 2005
Hokkabaz - 2006
İlk Aşk - 2006
Azap Yolu - 2006
Kabadayı - 2007
Aşk Yeniden - 2007
Hicran Sokağı - 2007
Kırmızı Işık - 2008
Aşk Geliyorum Demez - 2008
Umut - 2008
Kolpaçino - 2009 - Kudret Gezer
Şefkat Tepe - 2011
Kolpaçino: Bomba - 2011 - Kudret Gezer
Düğün Dernek - 2014