Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kemal İnci'nin vefatıyla tüm sanat ve magazin camiası yas tutu. Unutulmaz birçok yapımda rol alan Kemal İnci'nin hayatı merak konusu oldu.

Kemal İnci Kimdir?

Dizi ve sinema oyuncusu olarak gönlümüze taht kuran Kemal İnci, aynı zamanda yönetmen, yapımcı ve senaristti.

İnci oyunculuğa ortaokul eğitimini tamamlamasının ardından çadır ve gezici tiyatrolarda başladı.

İlk önce yönetmen olan İnci, sonrasında oyunculuğa geçti

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la İzdivaç'a 2015 yılında katıldı.

Kemal İnci Kaç Yaşında, Ve Nereli?

15 Mayıs 1933 tarihinde dünyaya gelen Kemal İnci Adana'da doğmuştur. Sevilen oyuncu 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta Oyuncu Kemal İnci Ne Zaman, Nerede Vefat Etti?

Kemal İnci Vefatı

Vefatıyla tüm sanat dünyasını acıya boğan usta oyuncu 30 Eylül 2018 tarihinde hayatını kaybetmiştir. İzmir'deki evinde ölü olarak bulunan İnci kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.

Kemal İnci'nin Yönettiği Filmler

Günah Kızları - 1964

Güzeller Kumsalı - 1964

Aman Dünya Ne Dar İmiş - 1965

Başlık - 1965

Beleş Osman - 1965

Bitmeyen Kavga - 1965

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz - 1965

Silaha Yeminliydim - 1965

Cesur Kardeşler - 1966

Ah Bu Kadınlar - 1967

Kemal İnci'nin Rol Aldığı Yapımlar

Üsküdar İskelesi - 1960

Toros Canavarı - 1961

Fakir ve Mağrur - 1966

Züğürt Ağa - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Değirmen - 1986

Milyarder - 1986

Gramofon Avrat - 1987

Anayurt Oteli - 1987

Biri ve Diğerleri - 1987

İpekçe - 1987

Kanun Savaşçıları - 1988

Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988

Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988

Bir Tren Yolculuğu - 1988

Dört Köşe Dünya - 1988

Heykel - 1988

Ayaz Geceler - 1989

Buzdan Mutluluk - 1989

Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989

Bizimkiler - 1989

Yeşil Bir Dünya - 1990

Gizli Yüz - 1990

Şans Blokları - 1993

İz - 1994

La Passion Turca - 1994

Aşk Ölümden Soğuktur - 1994

Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994

Şöhretin Bedeli - 1994

Bize Nasıl Kıydınız - 1994

Eşkıya - 1996

Feride - 1996

Çökertme - 1997

İkinci Bahar - 1999

Baba Evi - 1999

Beni Unutma - 2000

Beyoğlu Rüyası - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

O da Beni Seviyor - 2001

Sultan - 2001

Günahım Neydi Allahım - 2003

Gece Yürüyüşü - 2004

Büyük Buluşma 59. Bölüm - 2005

Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005

Acı Hayat - 2005

Hokkabaz - 2006

İlk Aşk - 2006

Azap Yolu - 2006

Kabadayı - 2007

Aşk Yeniden - 2007

Hicran Sokağı - 2007

Kırmızı Işık - 2008

Aşk Geliyorum Demez - 2008

Umut - 2008

Kolpaçino - 2009 - Kudret Gezer

Şefkat Tepe - 2011

Kolpaçino: Bomba - 2011 - Kudret Gezer

Düğün Dernek - 2014