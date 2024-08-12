Tartışma programlarının tanınmış isimlerinden Kemal Belgin hakkında merak edilenler bu haberimizde. Kemal Belgin kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar:

KEMAL BELGİN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Kemal Belgin, 1945 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gazetecilik ve yazarlık kariyerine adım atan Belgin, Fenerbahçe Kulübü'nün eski muhasebe ve vezne müdürü olan babasının etkisiyle spor dünyasıyla tanışmıştır. Ayrıca, eski Fenerbahçeli futbolcu Hikmet "Mocuk" Belgin'in yeğenidir.

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'nin genç takımında başlamış olan Kemal Belgin, Saint Joseph Lisesi'nden mezun olmuştur ve Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dillerini iyi derecede bilmektedir.

Belgin, gazetecilik kariyerine Günaydın gazetesinde muhabir olarak adım atmıştır. Ardından Yeni İstanbul, Tercüman, Meydan, Foto Spor, Akşam, Türkiye Gazetesi ve Fanatik gibi prestijli gazetelerde spor sorumlusu, istihbarat şefi, köşe yazarı ve muhabir olarak görev yapmıştır.

12 yıl Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu Asbaşkanlığı yapmış, genel sekreter ve dış ilişkiler sekreterliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Genel Sekreterliği ve 3 dönem Dünya Spor Yazarları Birliği Türkiye Delegeliği yapmıştır. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde spor tarihi ve spor gazeteciliği dersleri vermiştir.

Televizyon dünyasında da tanınan Kemal Belgin, NTV, Kanal D, Kanal 7, Habertürk, ATV, TV5, TGRT Haber ve TVNet gibi kanallarda programlar sunmuş ve çeşitli projelerde yer almıştır.