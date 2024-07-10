Ünlü iş insanı Caner K.'nin ölümüyle sarsılan Türkiye, karanlık cinayetin perde arkasını öğrenmeye başladı. Polis, olayın baş şüphelisi olarak Kemal Batmaz'ı gösteriyor. Batmaz ve suç ortakları, planladıkları cinayetten dolayı ağır cezalara çarptırıldı. Ancak kamuoyu hala birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, Kemal Batmaz kimdir, Kemal Batmaz ne kadar ceza aldı?

KARANLIK GECE VE CİNAYETİN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

Geceyi karanlığa boğan dehşet dolu bir cinayetin ardındaki karanlık perde yavaşça aralanıyordu. İstanbul'da gerçekleşen ve Türkiye'yi derinden sarsan ünlü iş insanı Caner K.'nin ölümüyle sonuçlanan cinayette, polis şimdi olayın kilit ismi olarak Kemal Batmaz'ı gösteriyordu. Batmaz, suç ortaklarıyla birlikte planladığı ve soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği bu korkunç cinayetten dolayı ağır bir cezaya çarptırılmıştı. Ancak bu ceza, toplumun hala aklındaki soruların yanıtlarını tam olarak veremiyordu.

KEMAL BATMAZ KİMDİR?

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında, darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz ağır cezalara çarptırıldı. Batmaz'ın, örgüt lideri Fethullah Gülen ile birçok kez ABD'de görüştüğü ve darbe hazırlıkları yaptığı belirlendi. Newark Havaalanı'nda Gülen'in yanında kalacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Batmaz'ın, darbe girişiminden önce Adil Öksüz ile ABD'ye gidip talimat aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğü tespit edildi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde görevli diğer sivil yöneticilerle birlikte FETÖ'ye mensup askerlere emirler veren Batmaz'ın faaliyetleri, güvenlik kameralarına yansıdı. Batmaz, mahkeme sürecinde suçlamaları reddetse de, deliller karşısında suçlu bulundu.

KEMAL BATMAZ NE KADAR CEZA ALDI?

Akıncı Üssü davasında toplam 291 sanık bulunmakta olup, bu sanıklardan 15'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere 19 sanık, darbe girişiminin tüm eylemlerinden sorumlu tutularak ağır cezalara çarptırıldı. Batmaz da bu sanıklar arasında yer aldı ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar da çeşitli cezalara çarptırıldı; bazıları müebbet hapis, bazıları anayasal düzeni ihlale yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Ayrıca, 70 sanık beraat ederken, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün dosyaları ayrıldı.