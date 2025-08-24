Keloğlan'ın yoldaşı, can arkadaşı, adamı olarak Bicirik rolüyle tanınıp, herkes tarafından oldukça sevildi.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı film ile oyunculuğa başladı ve yan rollerde oynadığı sadece dokuz film çevirdi.

Bu filmlerde kendisinin seslendirmesini Timuçin Caymaz ve Erol Günaydın yaptı.

1984 senesinde ufak bir rolde yer aldığı Duvardaki Kan adlı dizi ile ekranlarda görülüp oyunculuğu bırakmış, ardından Erdemir Demir Çelik A.Ş. fabrikasında bir süre çalışıp emekli olmuştur.

Annesinin ölümünün ardından Zonguldak'taki yeğeninin yanına yerleşmiştir. Burada emekli maaşı ve gayrimenkul gelirleri ile refah içinde yaşamına devam etti. 31 Mart 2009'da kanser sebebiyle Zonguldak'ta öldü, burada defnedildi.