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Dr. Şahin, Kekemelik, kişinin tekrar etme kaygısıyla sözcüklerde duraklama, uzatma ve yinelemeler oluşturduğu iletişim bozukluğu olduğunu söyledi.





Genellikle düşünme hızı ile konuşma hızının uyumlu olmaması sebebiyle ortaya çıkan kekemelik bir zeka özrü değildir diyen Dr. Şahin, “Çalışmalar kekemelerin zeka ortalamasının genel ortalamanın üstünde olduğunu göstermektedir” dedi.





Dr. Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konuşma akıcılığında meydana gelen ritim bozukluğu’ olarak da tanımlanan hastalığın nedenleri farklılık gösterebilir. Kekemelik, fizyolojik ya da kalıtımsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer almaktadır. Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebilmektedir. Baskı ve stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle kekemelik ortaya çıkabilir. Ailede kekemeliğin olması çocukta kekemelik riskini artırır. Çocuğun içinde bulunduğu ortam, yanındaki kişiler kekemeliği etkileyebilir.

Ailenin yanlış tutumları kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ebeveynlerin aceleciliği, beklentilerindeki farklılıklar, çocuğun bu farklı beklentilere aynı anda cevap vermeye çalışması kekemeliği tetikleyebilir. Şarkı, dua, şiir gibi önceden ezberlenmiş, otomatik olarak çağrılabilen alanlarda kekeleme genellikle görülmez. Kekemelik doğru bir Tedavi programı ile giderilmesi mümkün olan bir bozukluktur. Pek çok hastalıkta olduğu gibi kekemelikte de erken tedavi önem taşır. Mümkün olan en kısa sürede tedaviye başvurulması tedavi sürecini kısaltacaktır. Sonradan gelişen kekemeliğin tedavisi, doğuştan olana göre daha kolaydır. Sonradan gelişen kekemelik çocukta düzgün konuşma kaygısı yaratır ve çocuk bunu aşmak için gayret gösterir. Doğuştan olan kekemelikte ise çocuk çok daha az kaygılandığından çabası da az olacaktır.” (İlknur Erkol)