Keişan Kimdir?

Gerçek adı Oğuzhan Eroğlu olan Keişan, 13 Mart 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, 2006 yılında rap sözleri yazmaya başladı ve 2007’de stüdyo ile tanıştı. İlk çalışmalarını underground sahnede veren Keişan, kısa sürede Ankara rap kültürünün önemli isimlerinden biri oldu.

Keişan’ın Gerçek Adı Nedir?

Keişan’ın gerçek adı Oğuzhan Eroğlu’dur. Rap müzik kariyerinde sahne adı olarak “Keişan”ı tercih eden sanatçı, bu isimle Türkiye’nin farklı şehirlerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Keişan Kaç Yaşında?

1991 doğumlu olan Keişan, 34 yaşındadır. Genç yaşta başladığı rap kariyerini yıllar içinde daha profesyonel bir seviyeye taşıyarak Türkiye rap sahnesinde önemli projelere imza atmıştır.

Keişan Aslen Nereli?

Başarılı rap sanatçısı aslen Ankaralıdır. Ankara rap kültüründen yetişmiş olması, onun müziğine ve tarzına farklı bir karakter katmıştır. Şehir kültürünü, sokak yaşamını ve bireysel hikayelerini şarkılarına yansıtarak kendine özgü bir rap çizgisi oluşturmuştur.

Keişan Hangi Tarzda Şarkı Söylüyor?

Keişan, rap ve hip hop tarzında şarkılar üretmektedir. Kariyerinin başından bu yana özellikle underground rap sahnesinde güçlü bir etki yaratan sanatçı, Ezhel, Anıl Piyancı, Ben Fero, Khontkar ve daha birçok rapçiyle ortak projelerde yer almıştır. Trap, drill ve modern rap öğelerini müziğinde sıkça kullanan Keişan, aynı zamanda sert sözleri ve enerjik beat seçimleriyle bilinir.

Keişan’ın Kariyer Gelişimi

2008 yılında Ezhel ile birlikte yayımladığı Senfoni serisi, sanatçının adını duyurmasında büyük rol oynadı. 2010’da çıkardığı Aranan Adam albümüyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Ardından Şehinşah, Kamufle, Red ve Anıl Piyancı gibi isimlerle ortak projeler gerçekleştirdi.

2018 yılında yayımladığı Lamborghini şarkısı, milyonlarca dinlenme alarak kariyerinde dönüm noktası oldu. 2019’da Anıl Piyancı ile seslendirdiği Ne Bakıyon Dayı Dayı büyük yankı uyandırdı. Aynı yıl çıkardığı Aranan Adam 2 albümünde Ben Fero, Khontkar ve diğer ünlü rapçilerle iş birliği yaptı.

Keişan’ın Diskografisi

Albümler:

Aranan Adam 2 (2019)

Karantina (EP) (2020)

Öne çıkan single’lar:

Lamborghini (2018)

Ne Bakıyon Dayı Dayı (ft. Anıl Piyancı) (2019)

Kim O (ft. Ben Fero) (2020)

Yakala (ft. Redo) (2020)

Pare Pare (ft. Anıl Piyancı) (2022)

Altıpatlar (ft. Reckol & Çakal) (2022)

Öne Çıkan Başarıları

Keişan, müzik kariyeri boyunca hem underground rap kültüründe hem de ana akım rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Ezhel, Anıl Piyancı ve Ben Fero gibi isimlerle yaptığı ortak projeler sayesinde Türkiye rap dünyasında daha geniş kitlelere ulaştı. Özellikle trap tarzı parçalarıyla genç dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.