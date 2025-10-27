Kediler tırnaklarını bilemek, eski pençe katmanlarını atmak ve sağlıklı kalmak için tırmalama hareketi yapar.

Ayrıca, patilerinin altındaki bezler aracılığıyla bulundukları alanı kokularıyla işaretlerler.

Bu davranış onların güven duygusunu güçlendirir.

Dolayısıyla kedi, dokusu hoşuna giden bir yüzey bulduğunda –örneğin bir koltuk kenarı veya kanepe kumaşı içgüdüsel olarak orayı tırmalamak ister.

Basit Yöntemle Mobilyalar Yeni Kalıyor

Kedilerin hoşlanmadığı yüzeylerin başında kaygan materyaller gelir.

Şeffaf yapışkan film ile çok artık çok kolay.

Nasıl Uygulanır

Uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem için, kedinin en çok tırmaladığı bölgelere genellikle kolçaklar veya yan kısımlar uygun ölçülerde film kesilerek dikkatlice yapıştırılıyor.

Film, mobilyanın görünümünü bozmadan koruma sağlıyor. Kedi patilerini yüzeye değdirdiğinde, tırnakları kayıyor ve beklediği direnci bulamadığı için bu alanı tırmalamaktan vazgeçiyor.

Doğru Yönlendirmeyle Kalıcı Çözüm

Mobilyayı korumak kadar, kedinin içgüdüsünü tatmin etmek de önemli.

Bu nedenle, evin içinde dik ve sağlam bir tırmalama direği bulundurmak gerekiyor.

Direğin yüksekliği, kedinin vücudunu tam olarak uzatabileceği şekilde olmalı.

Ayrıca kedi nanesi gibi doğal kokularla direğe ilgi çekmek, hayvanın dikkatini koltuktan yeni alana yönlendirmeyi kolaylaştırıyor.