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Eskişehir’de yaşayan Öznur Uluçam, kendisini sokak hayvanlarına yardım yapmaya adadı. Ablasıyla birlikte sokak hayvanları için yardım toplayan Uluçam, sokak hayvanları için mama dağıtma, kısırlaştırma ve yaralı olanlar için tedavi ettirme etkinlikleri düzenlediğini söyledi.

Daha önce yaralı ve şiddet görmüş halde buldukları 2 kediyi tedavi ettirdikten sonra bakımlarını üstlendiğini belirten hayvansever kadın, kedilerinin kaybolduğunu fark ettiğini ifade etti. Son günlerde artan kayıp vakalarının arttığını, kedilerinin kaçırıldıklarından şüphelendiğini söyleyen Uluçam, kedilerini sokak sokak aradığını belirtti. Bastırdığı kayıp ilanlarını kentin çeşitli yerlerine asan Öznur Uluçam, kedilerini bulup getirenlere 5 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

“KEDİLERİN KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ”

Son günlerde Eskişehir’de birçok sokak hayvanının kaybolduğunu söyleyen Öznur Uluçam, kedilerinin sağlığından endişe ettiklerini söyledi. Birçok hayvanın kaçırıldığına dair çeşitli iddialar olduğunu ifade eden Uluçam, “Biz sokak hayvanlarını besliyor, tedavi ettiriyor, mama dağıtıyor ve kısırlaştırma yaptırıyoruz. Maksadımız genellikle tedavi ettirme yönünde oluyor. Tedavi edilmesi gereken hayvanları iyileştirip, sahiplendiriyoruz. Çok büyük bir emek sarf ediyoruz, bütün günümüz kedilerle geçiyor diyebilirim. Mesela araba çarpan kediye müdahale ettirip, iyileşince sahiplendiriyoruz. Son zamanlarda besleyip, tedavi ettirdiğimiz kedilerimiz teker teker kayboluyordu, şimdi de tedavi ettirdiğimiz başka bir kedi kayboldu. Yüreğimiz yanıyor, bu kediler sokak kedisi, bunları kısırlaştırdım ve tedavi ettirdim. Bir kedimizi sahibi sokağı atmıştı ve hastaydı, klinikte tedavi ettirip kısırlaştırdık. Kaybolan diğer kedimiz ise küçükken akli dengesi bozuk olan birinden alındı. Onu da büyütüp, kısırlaştırdım ve dışarı saldım ama arada evimde de yaşıyordu. Önce birisi kayboldu, ‘Araba mı çarptı acaba?’ diye düşünerek, başta barınaklar olmak üzere her yeri aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Daha sonra diğer kedi kayboldu ve biz bir terslik olduğunu anladık. Kedilerin kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Her yere ilan yapıştırarak, arıyoruz. Para ödülü koyduk, yeter ki bulunsunlar çünkü onlar bizim çocuklarımız. İçimiz, yüreğimiz yanıyor, çok emek verdik. Geçenlerde bir bayan, bazı kedilerin alınıp, çuvala konulduğunu söyledi. Biz bunu duyunca iyice tedirgin olduk, eğer kaçırıldılarsa ve kaçıran kişi onları öldürmediyse kediyi gören kişiler ödülü duyup, getirir diye para ödülü koyduk. Annem tansiyon ve kanser hastası, çok üzülüyor. Onun hastalığı artmasın diye üzülüyoruz. Kedi kim alıp kaçırdıysa lütfen getirsin yüreğimiz yanıyor” dedi.