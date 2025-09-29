Kediler yeni kokulara, eşyalara ya da objelere yaklaşmaktan çekinmeyen bu sevimli dostlarımız, narenciye söz konusu olduğunda ise tam tersi bir tavır sergiliyor.

Limon ya da portakal kokusunu alan kediler hızla uzaklaşıyor.

Keski Kokulara Karşı Hassasiyet

İnsan burnunda ortalama 5 milyon koku reseptörü bulunurken, kedilerde bu sayı 200 milyona kadar çıkıyor.

Bu da onların en küçük kokuyu bile bizden onlarca kat daha yoğun hissetmelerine neden oluyor.

Narenciyelerde bulunan limonen adlı bileşik, insanlara ferah gelirken kediler için son derece keskin ve rahatsız edici bir etki yaratıyor.

Kediler bu kokuyu aldıklarında burunlarını kırıştırıp hızla ortamdan uzaklaşıyor.

Kediler İçin Riskli

Limon kabuğunda bulunan yağlar kedilerin cildine temas ettiğinde tahrişe yol açabiliyor.

Tüylerine bulaştığında ise yalanma sırasında ağızlarına geçerek mide problemleri ya da deri hastalıklarına sebep olabiliyor.

Bu nedenle limon kabuklarının ve narenciye özlerinin kedilerin ulaşamayacağı yerlerde tutulması gerekiyor.

Bazı kişiler kedileri belirli alanlardan uzaklaştırmak için limon kabuğu kullansa da bu yöntem güvenli değil çünkü koku etkisini kaybettiğinde kediler yeniden o bölgelere yöneliyor.

Doğal Kokular

Her kokudan uzak duran kediler yok.

Kedi nanesi, gümüş asma, kedi kekiği, hanımeli ve valerian otu kedilerin hoşlandığı kokular arasında yer alıyor.

Hatta bazı kediler taze fesleğen ya da gül kokusuna da olumlu tepki verebiliyor.

Dikkat Kedinize Tehlike Yaratmayın

Evlerde kullanılan parfümler, oda kokuları ve uçucu yağlar kediler için büyük risk oluşturuyor.

Özellikle lavanta, okaliptüs ve ardıç yağı gibi esansiyel yağlar, kedilerde alerji, solunum sıkıntısı hatta zehirlenmeye yol açabiliyor.

Uzmanlar, kedilerin sağlığı için ev ortamında yapay kokulardan uzak durulmasını öneriyor.