Yılmaz, resmi verilere göre Türkiye’de toplam 6 bin 500 ton altın rezervi bulunduğunu, 2001 yılından bu yana 520,5 ton altının çıkarılarak ekonomiye kazandırıldığını, ancak hâlâ 5 bin 980 ton altının yer altında beklediğini belirtti. Bu devasa rezervin güncel piyasa değeri yaklaşık 461 milyar ABD doları olarak hesaplanıyor.

“Türkiye, Dünyada En Büyük Altın Rezervine Sahip 11. Ülke”

Yılmaz, Türkiye’nin maden potansiyeline dikkat çekerek, “Bu potansiyel, Türkiye ekonomisine kazandırılmak üzere keşfedilmeyi ve işletilmeyi bekliyor. Altın üretimindeki kapasitemiz artarsa, ithalata bağımlılığımız önemli ölçüde azalır” dedi.

Türkiye, mevcut rezervleriyle dünyada en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Buna karşın, iç talebi karşılayacak üretim seviyesine ulaşılamadığı için Türkiye son 29 yılda 5 bin tonun üzerinde altın ithal etti.

Yıllık Altın İthalatı Ekonomiyi Zorluyor

Türkiye’nin yıllık ortalama altın ithalatı 170 tonun üzerinde. 2024 yılında bu rakam 222 tona kadar yükseldi. Yılmaz, söz konusu ithalatın ekonomiden 17,1 milyar ABD doları kaynak çıkışına neden olduğunu ifade etti.

Aynı yıl Türkiye topraklarından çıkarılan 32,2 ton altının ekonomiye katkısı yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu. Ancak üretim ile ithalat arasındaki bu dengesizlik, Türkiye’nin altın politikasında yeni adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor.

Kayıt Dışı Altın ve Mücevher İthalatında Patlama

Altındaki fiyat artışları ve ithalata getirilen sınırlamalar, kayıt dışı altın ticaretini artırdı. Yılmaz, mücevher ithalatında uygulanan kota kararının bu durumu daha da tetiklediğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Ağustos 2023’te 1,6 milyar dolar olan 12 aylık mücevher ithalatı, Kasım 2024 itibarıyla neredeyse dört katına çıkarak 6,4 milyar doları aştı. Bu durum kayıt dışılığın büyüdüğünü gösteriyor.”

Altın Madenlerinin Bulunduğu Bölgeler

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan altın ve gümüş maden haritasına göre, Türkiye’nin dört bir yanında altın rezervleri bulunuyor. Bazı illerde rezervler saf altın şeklinde çıkarılırken, bazılarında ise baz metal cevherleşmesiyle birlikte yan ürün olarak tespit ediliyor.

Bunlardan biri de Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi. Bölgede altın ve gümüşün yanı sıra baz metal cevherleşme sahaları bulunduğu bildirildi.

Uzmanlar, Türkiye’deki altın rezervlerinin etkin şekilde ekonomiye kazandırılması durumunda hem ithalat faturasının ciddi ölçüde azalacağını hem de ülke ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık katkı sağlanabileceğini ifade ediyor.