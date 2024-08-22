Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye bünyesinde görevli temizlik işçileri ile bir araya geldi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarla buluşan Belediye Başkanı Kazım Arslan, onlarla sohbet ederek sohbet ve önerilerini dinledi.

Buluşma sonrası açıklamada bulunan Başkan Arslan, “Öğle yemeğinde, onlar için yaptığımız tertemiz, sağlıklı mekanda temizlik işçilerimiz ile muhabbet ve sevgi dolu bir ortamda buluştuk. Bizler Yozgat'ın efendisi değil hizmetkârıyız” dedi.