Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Yozgat tarımını ilgilendiren olay: Gübre sektöründe yeni dönem başladı! Yozgat tarımını ilgilendiren olay: Gübre sektöründe yeni dönem başladı!

Arslan’dan Şehitler Haftası Mesajı1

Arslan açıklamasında, "14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda, aziz şehitlerimizin kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bir kez daha hatırlıyor, emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağımızı gururla ifade ediyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Alpaslan Demir