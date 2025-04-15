Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Arslan açıklamasında, "14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda, aziz şehitlerimizin kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bir kez daha hatırlıyor, emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağımızı gururla ifade ediyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.