Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında Kentpark kapalı fuar alanında fuar açılacağını müjdeledi.
23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında Kentpark’ta fuar açılacağını aktaran Belediye Başkanı Kazım Arslan, esnafa da çağrıda bulundu.
Başkan Kazım Arslan, fuarda yer almak isteyen esnaflara ücretsiz stant verileceğini aktardı.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, “23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında Kentpark kapalı fuar alanında açılacak olan fuarımızda yer almak isteyen esnaflarımıza ücretsiz stant verilecektir. Tüm esnaflarımızın katılımını bekliyoruz” dedi.
Muhabir: Melike Aslı Arslan