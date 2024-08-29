Seçim döneminde vaat olarak vermiş olduğu bin konutluk Şehri Huzur Yapı Kooperatifi Projesi hakkında bilgi veren Başkan Arslan, proje yerinin kesinleştiğini belirtti.

Konut projesi, Et ve Süt Kurumu mevkiinde bulunan tepenin üst kısmından başlayarak Sarıhacılı TOKİ konutlarının yer aldığı bölgeye kadar olan kısımda bulunan 900 dönümlük arazi üzerinde inşa edileceğini ifade etti.

Projenin 3 aşamada gerçekleşeceğinin altını çizen Arslan, “Bin konutluk projemizin yeri kesinleşti Et ve Süt Kurumunun üzerinde ki tepeden başlayarak Sarıhacılı TOKİ bölgesine kadar inen bölgede yaklaşık 900 dönümlük bir arazide bin konutu gerçekleştireceğiz. Projemizi 3 etap şeklinde yapacağız. Birinci etap için inşaata 2 ay içerisinde başlamayı ümit ediyoruz. Çalışmalara o şekilde devam edeceğiz. İkinci etap için 5-6 ay sonra çalışmalara başlamayı ümit ediyoruz ve inşallah tamamını da 2 buçuk 3 sene içerisinde tamamlamak istiyoruz. Muhtemelen 2 ay içerisinde de üye kayıtlarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

“ASRIN PROJESİ YANLIŞ BİR PROJE”

Arslan, yapımına 15 Ağustos 2022'de başlanıp, 5 Ağustos 2024 tarihinde bitirilmesi planlanan altyapı yenileme çalışmalarının kağıt üzerinde yüzde 60’ının tamamlanmış gibi görünmesine karşın, yapılan çalışmada hiçbir ilerlemenin olmadığını söyledi.

Asrın projesi olarak adlandırılan projenin yanlış bir proje olduğunu belirten Arslan, “Geçmiş dönemde başlatılan asrın projesi yanlış bir proje. Yanlış yürütülmüş ve Yozgat gerektiğinden çok fazla özensiz ve düzensiz bir şekilde kazınmış ve tahrip edilmiş. Geldiğimiz noktada altyapı ihalesini alan müteahhit firma bu iş yapmayacağını beyan etti ve tasfiye sürecine başladık. Tasfiye süreci dolayısıyla birlikte yeniden ihale yapıp inşaatı toparlamaya çalışacağız. Kalan para bu işi toparlamaya yetmiyor ama belediye kaynaklarını kullanmak suretiyle bu işi toparlamaya çalışacağız. Altyapı çalışmaları bitmediği sürece de mahallelerde ciddi bir asfalt çalışması yapmamız mümkün değil çünkü yapacağımız asfaltı birkaç ay sonra sökmek zorunda kalacağız buda yazık olur milli servettir. Hemşehrilerimizin biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Bizden kaynaklanan bir şey yok yüklenici firmanın bu işi yapamayacağını beyan etmesi bir tasfiye sürecinin başlaması yeniden ihale toparlamak zaman alacak. Ama inşallah toparlayacağız. Projemiz şuanda askıda olmasının sebebi tasfiye süreci ve yasal işlemlerin devam etmesi. Yeniden ihale etmek suretiyle biraz daha düzenli çalışarak bir an önce toparlamak istiyoruz. Toparladığımız yerlerde de üst yapı çalışmaları yapılacak asfalt çalışmalarını yapacağız” dedi.

“İLİMİZİ TEMSİL EDECEK”

Yozgat Bozokspor’un 3’üncü ligde Yozgat’ı temsil edeceğini ifade eden Arslan, şu ifadeleri kullandı;” Bozokspor neticede Yozgat’ın 3’üncü ligdeki temsilcisi ilimizi temsil edecek. İlimizin profesyonel ligde temsil edilmesinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Geçmişte Bozokspor ve Yozgatspor ekseninde bir tartışmalar ve hoş olmayan şeyler oldu. Ama geçmiş geçmişte kalmıştır, geçmişe takılı kalamayız. Bizler şehri yönetme sorumluluğu içerisinde bütün futbol takımlarına karşı eşit ve adil mesafede kalmaya çalışıyoruz. Bu noktada tabi ki Bozokspor’un başarıları ile mutlu oluruz. O yüzden Bozokspor’u da Yozgat Belediyesi olarak destekleyeceğiz ve destekliyoruz. Tesislerimizi kullanıyorlar, tesiste çalışan personel desteği ile yardımcı oluyoruz. Süreç içerisinde yine belediyenin yasal imkanları ölçüsünde desteklemeye devam edeceğiz.”

“ESTETİK VE KULLANIŞLI DURAKLAR YAPACAĞIZ”

Arslan, “Otobüs duraklarını mevcut yerinden kaldırdık çünkü konum olarak ve hacim olarak çok ciddi yer işgal ediyordu ve trafik güvenliğini de sıkıntıya sokan bir konumdaydı. Orada bulunan durakları söküp değerlendirdik. Çeşitli mahallelere götürdük. Aynı yere bizler daha estetik ve dana kullanışlı trafik güvenliği açısından da daha güvenli durakları oraya koyacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Duraklarımız aynı yerde kalacak. Orası şehirlerarası bir yol o yüzden büyük tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“ZAM YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK”

Otobüslere yapılan zammın yeniden değerlendirilerek ileriki bir zamanda görüşüleceğini belirten Arslan, “Geçtiğimiz mecliste tartışmalı oturumdan sonra bazı arkadaşlarımız mağdur kaldı, bazı arkadaşlarımız olur dediler ve sonuç olarak dolmuş ücretlerine zam kararı alındı. Bu kara dolmuş ve otobüs esnafının talebi doğrultusunda alındı. Ama bu konunun devamında vatandaşlarımızdan ciddi bir şekilde tepki oluştu. Biz bir defa daha değerlendirmemiz gerektiği kanaatine vardık. Bu durumda bende AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Yeniden Refah Partisi gruplarını arayıp vatandaşlar tarafından bu konuda tepki oluştuğunu yeniden görüşmemiz gerektiğini söyleyerek onlarında fikirlerini aldık. Onlarında oluruyla ortak kanaat olarak mevcut zammı erteledik ve yeniden görüşeceğiz. Önümüzdeki meclis toplantısında yeniden görüşüp belki daha farklı karara bağlayacağız. Şuanda geçmiş mecliste almış olduğumuz kararı yok saydık. Vatandaşların tepkilerine saygı göstermiş olduk” dedi.

“HER TÜRLÜ TAKİBİ YAPIYORUZ”

Millet Bahçesi ve o bölgede yapılan konutlar hakkında bilgi veren Arslan, “Menekşe evleri konusunda belediyenin direk bir ilgisi yok. O dönemde bir proje yapıldı proje TOKİ Başkanlığına devredildi ve TOKİ o inşaatları yapıyor. Belediye bu noktada devre dışıdır. Belediye kendi arsalarını TOKİ’ye verdi ve TOKİ buna karşılık o evleri yapacak. Bunun yanı sıra Millet Bahçesini yaptı ve devamında da işletilmek üzere belediyeye devredecek. Bu arada da hak sahibi olan insanlara da konutlarını teslim edecek. Bu konunun belediye ile direk bir ilgisi yok ama bir an önce o bölgede ki inşaatın bitirip hak sahiplerinin konutlarına yerleşebilmesi için bizler her türlü takibi yapıyoruz” şeklinde konuştu.