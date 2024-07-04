Çocuklara verilen en değerli hizmetin eğitim olduğuna dikkat çeken Başkan Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi Çocuk Sanat Merkezinde resim ve müzik gibi branşlarda yoğun ilgi gören kurslar hakkında bilgi aldı.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, 23 Nisan 2024’te Çocuk Sanat Merkezinin açılışı sonrasında tüm faaliyetleri tek bir merkezde toplayarak ücretsiz hizmete sunulan kurslar, yaz döneminde büyük ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Başkan Arslan, Çocuk Sanat Merkezinin bünyesinde açılan kurslar sayesinde çocuklar ile birlikte üretmenin keyfine varıldığını ve çocukların sanatla bir arada olunması amaçlandığını söyledi.

Çocuk Sanat Merkezinde kurslara yoğun ilgi gösteren öğrencileri ziyaret eden Başkan Kazım Arslan, öğrencilerle sohbet ederek, yetkililerden kurslar hakkında bilgi aldı.