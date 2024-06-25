Yozgat Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen basın açıklamasında Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozokspor'la ilgili kamuoyunda bir takım tartışmalar olduğuna değindi.

Yozgat Bozokspor’un durumu ile ilgili bir belirsizlik olduğunu belirten Başkan Arslan, “Birkaç haftadır Yozgat Bozokspor’un durumu ile ilgili kamuoyunda bir takım tartışmalar var. Bu noktada da belediyeden bir açıklama bekliyor değerli hemşehrilerimiz. Tabi ki bir belirsizlik var. Bu belirsizlikte spor kamuoyunu ciddi manada meşgul ediyor. Neticede geçen yıl kazanılmış bir üçüncü ligde mücadele etme hakkı var. Yozgat’ın profesyonel ligde temsil edilmesi hakkı var. Her ne kadar Bozokspor, Yozgat’ın marka değeri Yozgatspor’a karşı rakip olarak kurulmuşsa da, bir takım düşmanlık içeren duygularla kurulmuşsa da neticede kazanılmış bir hak var. Yozgat’ın üçüncü ligde temsil edilmesi durumu var. Bu noktada Bozokspor’un Yozgat’ımızı üçüncü ligde temsil etmesinden dolayı bizim bir rahatsızlığımız olmaz her şeye rağmen. Tam tersine memnun oluruz. Bozokspor’un tekrar üçüncü ligde Yozgat’ı profesyonel liglerde temsil etmesiyle mutluluk duyarız. Neticede önemli olan Yozgat’tır. Dediğim gibi geçmişe dair bir takım çekinceler var” dedi.

“BİZDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BİR TALEP OLMADI”

Yozgatspor’un üçüncü ligde oynadığı dönemde belediye tarafından destek görmediğine değinen Arslan, “Tabi 2019 yılında Yozgatspor üçüncü lige çıktı ama mevcut belediye yönetimi tarafından bir türlü rahat bırakılamadığı için tesislerde rahat bırakılmadığı için sahada rahat bırakılmadığı için Yozgatspor üçüncü ligde başarılı olma imkanı varken maalesef iki yılın sonunda ligden düştü. Burada o günkü belediyenin çok büyük bir vebali vardır Yozgat’ın profesyonel liglerden tekrar amatöre düşmesinde. Bugün geldiğimiz noktada cenabı hak nasip etti tekrar Yozgat Belediye Başkanı olarak hemşehrilerimiz bizi bu göreve layık gördü. Şimdi bir geçmişe dair düşmanlıkları devam ettirmeyiz. Geçmişte bize karşı yapılan yanlışları devam ettirmeyiz. Bize karşı yapılan yanlışların aynısını yapmaktan kaçınırız. Bizim Bozoksporla ilgili yaklaşımımız bu. Eğer Bozokspor başarılı olacaksa tabi ki bizde buna katkı sunmak isteriz belediye olarak. Geldiğimiz noktada Yozgat Bozokspor’un Başkanı, eski Belediye Başkanımız Celal Bey, Bozokspor’u bıraktığını söyledi. İstifa ettiğini söyledi ama bu istifa nasıl gerçekleşti, nerede gerçekleşti. Bir kongre kararı var mı? Kime bırakılacak, devredilecek? Bu konularda bir bilgimiz yok. Yine bugüne kadar belediyemizden herhangi bir talepte yok. Hiçbir şekilde bir talepte yok. Dolayısıyla belediyemizden bir talepte olmadığı için biz kendi kendimize gelin güvey olma durumunda da olmayız. Çünkü bir belirsizlik var. Bu belirsizliği giderecek olanda geçen sene şampiyon olmanın sevincini yaşayan, mutluluğunu yaşayan insanlardır. Geçen sene Yozgat’ın imkanlarını, belediyenin imkanlarını tamamen spora kullanan insanlardır. Bugün bir belirsizlik varsa o belirsizliği bir şekilde gidermeleri lazım. Bizden herhangi bir şekilde bir talep olmadığı için bizim bu konuda farklı bir açıklama yapmamız doğru değil” diye konuştu.

“YOZGAT’IN İSMİNİN DEVAMINI İSTEMİYOR”

Sorgun Belediye Başkanının Yozgat Bozoksporla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Arslan, “Bu noktada birde Sorgun Belediye Başkanının bir açıklaması var. Sorgun Belediye Başkanının açıklaması dikkat ediliyorsa tırnak içerisinde bir şey söyleniyor. Deniyor ki; ‘Biz Yozgat Bozokspor’un yarışma haklarına talibiz’ deniyor. Yani Sorgun Belediyesi Yozgat’ın bir takımını alıp üçüncü ligde mücadele ettirmek istemiyor ya da Yozgat’ın isminin devamını istemiyor. Anladığım kadarıyla kendi isimlerini üçüncü ligde temsil ettirmek istiyorlar. Bozokspor’un yarışma haklarını kullanmak istiyorlar. Bana göre bu il merkezi açısından kabul edilebilir bir durum değildir. İl merkezinin böyle bir duruma müsaade etmemesi lazımdır. Çünkü Yozgat’ın isminin bu noktada yaşaması lazım. Yozgat isminin profesyonel liglerde temsil etmesi lazım. Sorgun Belediye Başkanının açıklamasına bu açıdan baktığın zaman Bozokspor’a sahip çıkmak değil ama kendi ismini yaşatmak, kendi ismini bir adım öne çıkarma gayreti olarak görüyorum. Bunu da Yozgat kamuoyu iyi bir şekilde değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU TARTIŞMALARIN DIŞINDAYIZ”

Ortada iki konu olduğunu söyleyen Arslan, “Bir Bozokspor’un eski belediye başkanımız açısından bir belirsizlik yaratan durum, ikincisi de Sorgun Belediye Başkanının yine farklı bir yöne farklı bir düşünceyle yaptığı açıklama. Dolayısıyla biz bu tartışmaların şu an için dışındayız ama tabi ki Yozgat kamuoyu da bilmeli ki daha önce üçüncü lig tecrübemiz olarak da biliyorum zaman son derece daraldı. En geç Temmuzun 20'sine kadar takımın toplanıp antrenmanlara başlaması lazım ki Temmuz 20'si bile geç zamandır. Şu anda transferlerin yapılıyor olması lazım. Temmuzun 20'sine kadar takımın toplanıp kamp dönemine başlaması lazım. Bu noktada geçen yıl şampiyonluk sevincini doya doya yaşayan insanların elini taşın altına koyup yapılması gerekeni yapması lazım. Bu ben bıraktım demekle olmuyor bu işler. Bırakırken de geleceğe yönelik tedbirleri almanız lazım.

“HİÇBİR KISKANÇLIĞIMIZ OLMAZ”

Arslan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün burada Yozgat Belediyesi Spor Tesislerindeyiz. Buradan nasıl şartlarda atıldığımızı biliyorsunuz. Yozgatspor'u başarısız kılmak için her türlü ayak oyunu yapılırken en son kapımız pencerenin kırılmak suretiyle şehrin takımını buradan attıklarını da biliyorsunuz. Bizim onurumuzu ayaklar altına aldıklarını da biliyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız. Biz Yozgat Belediye Başkanı ve ekibi olarak onların bize yaptıkları bu yanlışları yapmayacağız. Tesis belediyenindir ama Bozokspor üçüncü ligde mücadele edecekse veya Bozokspor'a birileri sahip çıkacaksa, Bozokspor’u birileri alacaksa biz bu tesisi üçüncü ligdeki Yozgat'ı temsil edecek takımada kullandırırız. Bu konuda hiçbir kıskançlığımız olmaz. Kullanırlar inşallah da başarılı olurlar ama dediğim gibi şu anda bizden hiçbir şekilde bir talep olmadığı için bizim kendi kendimize de gelin güvey olmamızın da bir manası yok ama Bozoksporun başarısı için daha doğrusu üçüncü ligdeki bir Yozgat takımının başarılı olması için biz belediyenin yasal imkanları ölçüsünde yasal mevzuat içerisinde biz destek oluruz. Belediye olarak tesis konusunda da destek oluruz. Bugünden itibaren Yozgat Belediyesinin tesisleri belediye personeli tarafından takip edilecek, yönetilecek ama üçüncü ligdeki takımımızı da burada misafir etmekten memnuniyet duyarız. Bizim Yozgat Belediyesi olarak yaklaşımımız böyle. Belediye Başkanı olarak yaklaşımımız böyle.”