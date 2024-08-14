Eskipazar Mahallesi, Söğütlüdere Caddesi, Çamlık Altı Caddesi ve Bahçeşehir Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi ekiplerinin koordineli bir şekilde saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“ALTERNATİF BİR BAĞLANTI YOLU OLACAK”

Başkan Kazım Arslan, en dikkat çeken çalışmalardan birisi olan, Çamlık Altı Caddesi'nde gerçekleştirilen kod düşürme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada; “Çamlık Altı Caddesinde yolun kot seviyesi düşürülerek daha uygun bir eğim sağlanıyor. Kod düşürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ortaya çıkacak olan bağlantı yolu, Cemil Çiçek Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Yeni yol, özellikle Toki Konutları ve Eskipazar Mahallesi sakinleri için alternatif bir güzergah olacak. Böylece, şehir içindeki trafik yükü dengelenecek ve bölgedeki ulaşım sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşacak” dedi.

Öte yandan Söğütlüdere Caddesi üzerinde yapılan yol bölme, kavşak, kaldırım ve peyzaj çalışmalarına değinen Başkan Arslan, “Söğütlüdere Caddesi yine trafik bakımından yoğun bir bölge. Trafiğin düzenli olarak akış sağlaması adına ekiplerimiz bu bölgede de yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak ve bu bölgede trafik yeniden düzene girerken yapılan yeni kaldırım ve peyzaj çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir caddede gezmenin refahını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Her mahallede koordineli bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Başkan Arslan, "Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetleri büyük bir titizlikle değerlendiriyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı planlıyoruz. Mahallelerimizde başta asfalt, kaldırım ve peyzaj çalışmaları olmak üzere, çeşitli hizmetlerle halkımızın taleplerini karşılamak adına sahadayız" dedi.