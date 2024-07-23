Yeşil Akdağ Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri Ömer Kılıçkaya ve Mustafa Kılıçkaya, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ömer Kılıçkaya ve Mustafa Kılıçkaya’yı makamın ağırlayarak salepli yoğurt hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Ömer Kılıçkaya, “Sayın Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan Bey bizi makamında kabul etti ve salepli yoğurdumuz hakkında bilgi aldı. Ürünümüzü Yozgat’ımıza marka yapma konusunda reklam çalışmaları hakkında yardımcı oldu. Kendisine şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yozgat’ın her köşesinde salepli yoğurdumuzu göreceğiz inşallah” dedi.