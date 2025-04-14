Başkan Arslan yaptığı değerlendirmede, birkaç ay önce baraj doluluk oranının yüzde 14-15 civarında olduğunu hatırlatarak, bugünkü durumda bu oranın değişmediğini söyledi.

Arslan, "Yaklaşık 1,5 - 2 ay önce baraj bölgesinde yaptığımız basın toplantısında doluluk oranının yüzde 14-15 civarında olduğunu ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada barajın doluluk oranı hâlen aynı seviyelerde" dedi.

Baraj bölgesinde yeterli kar ve yağmur yağışı olmamasının, doluluk oranlarının artmamasındaki en büyük etken olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, Yozgat’ın uzun vadede su kaynaklarını artıracak projelere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Belediye olarak su yönetimi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Arslan, yeni kaynaklar bulunmadığı takdirde kentte su teminiyle ilgili sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekti.

“YAĞIŞLAR, SU SEVİYESİNİ KORUMAMIZI SAĞLADI”

Başkan Arslan, barajın şu an saatte yaklaşık 550 metreküp su aldığını ve bu akışın, mevcut su seviyesinin korunmasına olanak sağladığını ifade etti.

“Sadece Tayip Deresi’nden baraja doğru su akışı mevcut. Bu akış sayesinde son 1,5 - 2 ayda barajda bir azalma olmadı, günlük su ihtiyacımız karşılandı” diyen Arslan, mevcut yağışların Yozgat’ın su ihtiyacını Temmuz ortalarına, belki Ağustos başlarına kadar karşılayabileceğini vurguladı.

“TEHLİKE SİNYALLERİ DEVAM EDİYOR”

Arslan, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, “Bugün için tehlike sinyalleri devam ediyor. Su bizim için en kıymetli değer. Suyun olmadığı bir hayatı düşünemiyoruz. Hemşehrilerimizden istirhamımız, suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“YENİ SU KAYNAKLARINA İHTİYAÇ VAR”

Yozgat’ın uzun vadede sağlıklı bir su teminine kavuşabilmesi için yeni kaynak arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ), İller Bankası ve belediye ekipleriyle sondaj ve planlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Arap Seyfi bölgesinde daha önce 800 metreküp su alınırken, şu anda bu rakamın 500 metreküpe kadar düştüğünü ifade eden Arslan, “Yeraltı sularımızda da gözle görülür bir azalma var. Bu nedenle Yozgat’ın yeni su kaynaklarına ihtiyacı var ve biz bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.