Belediye Başkanı Kazım Arslan, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bulunan Has Bahçe Sosyal Tesisleri'ni, yalnızca çölyak hastalarının diyetine uygun glütensiz yiyeceklerin sunulduğu bir kafe haline dönüştürdü.

Tesiste yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından, glütensiz ürünlerin yer aldığı menüyle ilk müşterilerine kapılarını açtı.

Başkan Arslan, projeyi Türkiye'ye örnek bir uygulama olarak tanımlayarak, glütensiz kafenin çölyak ve diyabet hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracağını belirtti. "Glüten alerjisi ve çölyak hastalığına yakalanan birçok vatandaşımız var. Sosyal sorumluluk çerçevesinde, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek ve bu gruba hitap etmek istedik," diyen Arslan, kafenin sadece glütensiz ürünler sunacağını vurguladı. "Bu proje, Yozgat'ta bir ilk ve Türkiye'deki diğer illere örnek teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

Kafenin açılışı büyük ilgi gördü. Başkan Arslan, "Burada sunulacak glütensiz ürünler, hem çölyak hastaları hem de sağlıklı bireyler için önemli. Sağlığımızı korumak adına glütensiz beslenmenin önemine dikkat çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen glütensiz ürün tedarikçisi Gizem Duman ise, Yozgat'taki çölyak hastaları için bu ürünleri temin ettiklerini belirterek, ürünlerin talep doğrultusunda çeşitlendirileceğini söyledi. Duman, "Çölyak hastalarının sosyal yaşamda karşılaştığı zorluklar nedeniyle bu projeyi destekliyoruz. Yozgat'ta glütensiz beslenmek zorunda olan kişilere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yozgat'a staj için gelen ve glütensiz yiyecek ihtiyacını Kayseri'den getiren Merve Nur Örmüş, kafenin açılmasının kendisi ve diğer çölyak hastaları için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti. Ayça Karakoç ise, Yozgat'ta çölyak hastaları için böyle bir imkanın bulunmamasının büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, yeni kafenin bu sorunu çözdüğünü söyledi.

Bu yeni uygulama, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal yaşamda daha rahat hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.