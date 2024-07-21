Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 23. Uluslararası Sürmeli Şenliklerinin 26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacağını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Sürmeli Şenliklerinin Müjdesi Geldi (12)

23. Uluslararası Sürmeli Şenliklerinin 26-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildiren Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Şenliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan şenliklerin 20.30’da Ankara Kent Orkestrasıyla başlayacağını söyleyen Başkan Arslan, şenliğin 21.30’da Elmas İler’in konseri ile devam edeceğini dile getirdi.

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Sürmeli Şenliklerinin Müjdesi Geldi (9)

27-28-29 Temmuz Cumartesi, Pazar ve Pazartesi saat 18.00’da Bilim Şenliği yapılacak.

Sürmeli Şenliklerinin Müjdesi Geldi (7)

27 Temmuz Cumartesi günü; saat 20.00’da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, 21.00’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi ve Sıra Gecesi Topluluğu sahnede olacak.

Sürmeli Şenliklerinin Müjdesi Geldi (11)

28 Temmuz Pazar günü; saat 20.00’da Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 21.00’da Ezginin Günlüğü sahnede yer alacak.

Sürmeli Şenliklerinin Müjdesi Geldi (6)

29 Temmuz Pazartesi ise; 20.00’da Mümin Sarıkaya, 21.30’da İmera, 22.30’da Dj Kıvoo sahnede olacak.

Muhabir: Melike Aslı Arslan