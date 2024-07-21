Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 23. Uluslararası Sürmeli Şenliklerinin 26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacağını söyleyerek açıklamalarda bulundu.
23. Uluslararası Sürmeli Şenliklerinin 26-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildiren Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Şenliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.
Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan şenliklerin 20.30’da Ankara Kent Orkestrasıyla başlayacağını söyleyen Başkan Arslan, şenliğin 21.30’da Elmas İler’in konseri ile devam edeceğini dile getirdi.
27-28-29 Temmuz Cumartesi, Pazar ve Pazartesi saat 18.00’da Bilim Şenliği yapılacak.
27 Temmuz Cumartesi günü; saat 20.00’da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, 21.00’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi ve Sıra Gecesi Topluluğu sahnede olacak.
28 Temmuz Pazar günü; saat 20.00’da Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 21.00’da Ezginin Günlüğü sahnede yer alacak.
29 Temmuz Pazartesi ise; 20.00’da Mümin Sarıkaya, 21.30’da İmera, 22.30’da Dj Kıvoo sahnede olacak.