Geçtiğimiz günlerde 7 proje açıklayan Arslan bunun üzerine 4 proje daha açıkladı.

Kazım Arslan düzenlemiş olduğu basın toplantısında Kapalı Salı Pazarı Alanı, Emekli Lokali, Bahçeşehir Mahallesi İş Merkezi ve Çapanoğlu Mahallesi Macera Parkı projelerini açıkladı.

“ESNAFIMIZDA HALKIMIZDA RAHAT EDECEK”

Yozgat’a yakışacak bir Kapalı Salı Pazar Alanı Projesi yapacaklarını belirten Arslan, “Yozgat’ımızın da malum Yozgat’ımıza yakışır halkımızın rahatlıkla alış veriş yapabileceği pazarcı esnafımızın rahatlıkla mağdur olmadan ticaretini yapabileceği bir pazar yer sıkıntısı vardı. 2014 yılında pazarcı esnafımıza bir söz vermiştik kapalı pazar yeri ve biz o sözümüzü yerine getirdik. O sözümüzü tabi ki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşamba pazarı için Yozgat’ta pazarcı esnafımıza ve halkımıza yakışır bir pazar yeri yapıldı ve Yozgatlı hemşehrilerimizin inisiyatifine sunuldu. Ama malumunuz salı pazarı son derece elverişli şartlar içerisinde kışın ve yazın başka başka zorluklar içerisinde Yozgat’ımıza yakışmayan bir tablo oluşmaktadır. Salı pazarının kurulduğu mekan hem pazarcı esnafımız için hem de halkımız için uygun bir şey değil. Yozgat’ın şehir görüntüsü açısından da uygun bir görüntü değildir. Bu yüzden salı pazarının olduğu bölgede inşallah yeni bir kapalı pazar yeri yapacağız ve bunu da oldukça modern düşünüyoruz. Yozgat’ımıza yakışan başka illerde de örneği bulunmayan bir alışveriş merkezi görüntüsünde bir pazar yeri yapmak istiyoruz. İnşallah bu projemiz Yozgat’ımıza bir katma değere katacaktır. Hem pazarcı esnafımız bundan istifade edecek, daha huzurlu ve rahat bir şekilde ticaretini yapabilecek. Vatandaşlarımızdan kışın yağmurundan, karından yazın ise tozundan, toprağından, güneşinden bu şekilde korunmuş olacak” şeklinde konuştu.

“BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ”

Bahçeşehir Mahallesi için düşünmüş oldukları projeyi anlatan Arslan, açıklamasında şu ifadeleri yer verdi; “Belediye başkanlığı dönemimizde Bahçeşehir Mahallesi alışveriş merkezi proje yapmıştık. Çünkü Bahçeşehir Mahallemiz oldukça büyük bir mahalle, şehrin merkezine uzak ve yeterince alışveriş yapma imkanı bulamıyor vatandaşlarımız. Bunula ilgili alışveriş projesi hazırlamıştık. İnşallah bu dönemde yine bize nasip olacak. Geçtiğimiz dönemde yapılmadı ama inşallah bu dönemde bu projeyi gerçekleştirmek bize nasip olacak. Bahçeşehir Mahalle halkı alışverişlerini çok daha düzgün ve huzurlu bir şekilde şehir merkezine de inmeden inşallah gerçekleştirmiş olacaklar. Biz Bahçeşehir Mahalle halkının beklentisine de bu şekilde cevap vermiş olacağız.”

“EMEKLİLERİMİZİ UNUTMADIK”

Yapmış oldukları projelerde emeklileri de unutmadıklarının altını çizen Arslan, “Bir diğer projemizde ‘Huzur Kıraathanesi’ ya da ‘Emekli Lokali’ ismini vermiş olduğumuz projemizdir. Daha önce Cumhuriyet Parkı içerisinde hem öğrencilerimizin hem de yaşlılarımızın istifade ettiği gününü çok güzel değerlendirebildiği Millet Kıraathanesi mekanımız vardı. Maalesef bu Millet Kıraathanesi mevcut yönetim tarafından önce çalıştırılmadı kapalı tutuldu daha sonrada yeni bir bina yapmak maksadıyla tamamen yıkıldı. Dolayısıyla şu anca emeklilerimiz bilhassa Yozgat’ta yazı n başka zorluklar çekiyorlar, kışın başka zorluklar çekiyorlar. Çünkü bunların maddi imkanları da istedikleri yerlere gitmeye müsait değil. Biz, sosyal bir sorumluluk olarak onların da ihtiyaçlarını gidermek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun içinde ‘Huzur Kıraathanesi’ ya da ‘Emekliler Lokali’ ismini verdiğimiz bire projeyi Yozgat’tın hizmetine sunacağız. Emeklilerimiz yazın ve kışın coğrafi şartlardan, iklim şartlarından etkilenmeden daha huzurlu bir şekilde gün boyunca vakitlerini geçirebilecekler. Bunun için düşündüğümüz yerde kapalı otopark alanının üzerindeki bir alandır. İnşallah yeni dönemde, kısa sürede ‘Emekliler Lokalini’ Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

“FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BÜYÜKÇE BİR PARK”

Geçmiş dönemde “Macera Parkı” ismini verdikleri bir projelerinin olduğunu ancak sonraki yönetimin gerçekleştiremediği bir proje olarak kaldığını söyleyen Arslan, “‘Macera Parkı’ ismini verdiğimiz bir projemiz daha var. Bunu da geçmiş dönemde aslında hazırlamıştık. Ama bizden sonraki yönetimin gerçekleştiremediği bir proje olarak kaldı. İnşallah yeni dönemde bu ‘Macera Parkı’nı gerçekleştirmiş olacağız. ‘Macera Parkı’ dediğimiz proje biraz daha farklı özellikleri olan büyükçe bir park neticede ve bu parkı inşallah Çapanoğlu Mahallesi bölgesinde düşünüyoruz. Çapanoğlu Mahallesinde birinci ve ikinci TOKİ’lerin olduğu bölgede yıllardan beri söylenir yapılmaz. Oradaki insanların bir güzel yeşil alanda çoluk, çocuk, ailecek vakit geçirebilecekleri bir mekan arayışı içerisindeler. Bunu da bize defaatle iletiyorlar tabi ki. İnşallah yeni dönemde gerçekleştirmek istediğimiz projelerden biriside budur. ‘Macera Parkı’ ismini verdiğimiz bir proje ve bunun yeri de Çapanoğlu Mahallesi bölgesinde olacak” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT SADECE LİSE CADDESİ’NDEN, KENT PARK’TAN İBARET DEĞİL!”

Yeni dönemde bütün mahalleler ile ilgili projeleri olacağından bahseden Arslan, “Daha önce taşocağı bölgesinde yapacağımız bir projeden bahsetmiştik. Bugün Bahçeşehir Mahallesi ile ilgili bir projeden bahsettik. Çapanoğlu Mahallesi ile ilgili b ir projeden bahsettik. Bunları mahalle mahalle vurgulamamın sebebi şudur; Yozgat sadece Lise Caddesi’nden ibaret değil, Yozgat sadece Kent Park’tan ibaret değil. Belediyecilik sadece aydınlatmadan, ışıklandırmadan ibaret bir çalışma değil. Belediyecilik çok farklı bir çalışmadır ve Yozgat’ta bulunan imkanları, Yozgat Belediyesi’nin imkanlarını, Yozgat halkının imkanlarını her tarafa eşit olarak, adaletli olarak dağıtmaktır. O yüzden tabi ki şunu söylüyoruz her zaman; Yozgat’ın her bölgesi bizim, her mahallesi bizim. Ama Yozgat sadece Lise Caddesi ve Kent Park’tan ibaret bir şehirde değil. O yüzden inşallah yeni dönemde bütün mahallelerle ilgili projelerimiz olacak ve bunları zamanı geldikçe tek tek açıklayacağız. Eski Pazar Mahallesi ile ilgilide projemiz olacak. Başka mahallelerle ilgilide projelerimiz olacak. Bugün iki mahallemizi anmış olduk: Çapanoğlu Mahallesini ve Bahçeşehir Mahallemizi anmış olduk. Daha önce Agahefendi Mahallesini ve Mehmet Hulusi Efendi Mahallesini anmıştık. İnşallah nasip olursa Yozgat’ımızın her bölgesi şehirleşmeden nimetlerini alacak. Yozgat’ımızın her tarafı şehir olacak, şehir gibi olacak. Ben inşallah cenabı haktan niyaz ediyorum, nasip olsun ve bu projeleri birlikte gerçekleştirelim. Yozgat’ımıza kazandıralım ve Yozgat’ımızın insanı daha huzurlu bir şehirde yaşasın, daha güzel bir şehirde yaşasın. Beklentilerine daha fazla cevap bulsun ve dışardan insanların gelmesini özendirecek, imrendirecek bir şehir olsun” dedi.