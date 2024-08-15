Görüşmede üniversite kampüs alanı ile kent merkezi arasındaki ulaşım sorunları ele alındı. Yoğun olan saatlerde otobüs seferlerinin artırılması, duraklarda ilan edilen hareket saatlerinin güncellenmesi ve araçların bu saatlere riayet etmesi, otobüs durakları ve öğrenci bilet fiyatları gibi konu başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arslan, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi ulaşım ile ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturmak adına çalışma başlattıklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Ulaşımda yaşanan sorunu yakinen takip ediyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi gerekli çalışmalara başlayıp, özellikle hem ek seferler hem de yeni güzergahlar oluşturup ulaşım sorununu çözmek istiyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da ‘Öğrenci odaklı’ bir eğitim anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin en kaliteli eğitimi en iyi koşullarda alması için gayret gösterdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “ Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimiz her zaman birinci önceliğimiz. Öğrencilerimizin memnuniyeti ve mutluluğu bizler için öncelik arz ediyor. Çünkü üniversite demek öğrenci demek, onlar bizim en önemli paydaşımız. Onların yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak da bizim işimiz. Bu anlamda özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntının giderilmesi için yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya geldik. En kısa sürede bu sorunun giderileceğinin sözünü aldık. Üniversite yönetimi olarak ulaşımdan barınmaya, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere varıncaya kadar öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Bunun başlangıcı olarak kampüsümüzün daha yeşil ve modern bir hale gelmesi için başlattığımız peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini sürdüreceği yeni alanlar ve öğrenci topluluklarımız için yeni mekanlar inşa ederek öğrencilerimizin sosyal, kültürel alanlarda daha geniş imkanlara sahip olması için gayret ediyoruz. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a üniversitemize sağlayacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum ” dedi.