Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Arslan ziyarette Yozgat adına faydalı bir görüşme olduğunu söyledi.

Arslan yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettim. Samimi, verimli ve Yozgat adına faydalı bir görüşme oldu. Nezaket ve alâkalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.