Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Esnafların talep, istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kazım Arslan, sanayi sitesinde çözüm odaklı çalışmalar yapılarak sıkıntıların en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, “Esnaflarımızın günlük işleyişte karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini dinledik. Esnaflarımızın ortak talebi, sanayi sitesindeki sosyal alanların ve parkların daha iyi duruma getirilmesi yönünde oldu. Mevcut parkın yeniden eski güzel haline getirilmesi için gerekli çalışmaları başlattık" şeklinde konuştu.

Arslan, "Parkın çevresinin temizlenmesi, yeşil alanların düzenlenmesi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Sanayi esnafımızla buluşmalarımıza devam ederek, onların ihtiyaçlarını doğrudan anlamaya ve çözümler üretmeye devam edeceğiz. Sanayi sitesinde çalışan herkesin daha sağlıklı, güvenli ve estetik açıdan memnuniyet verici bir çevrede iş yapabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, esnaflarımızın destekleriyle daha da güzel bir sanayi bölgesi oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.