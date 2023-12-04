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Önceki dönem Belediye Başkanı ve belediye başkanı adayı Kazım Arslan Evcil Köy projesini açıkladı.

Arslan, evcil sokak hayvanları için doğal ortamda yaşama, hayatlarını devam ettirebilme imkanı sağlanacağını söyledi.

Proje ile alakalı bir açıklama yapan Kazım Arslan, “Cenab-ı Hakk'ın diğer tüm canlılar gibi bunları da bizim merhametimize emanet ettiği, bakmamız ve ihtiyaçlarını gidermemiz gereken canlılar olarak görüyoruz. Sağlıksız barınaklar yerine daha doğal ve sağlıklı bir ortam hazırlanacak ve bu ortamda yaşamaları için gayret edilecek" dedi.

Arslan, "Veteriner kliniği kurulacak, tıbbi ve acil müdahale imkanı oluşturulacak. Geniş bir alanda her türlü barınma ve beslenme imkanları sağlanacak. Sağlıklı mama üretimi yapılacak. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve toplumsal duyarlılık artırılacak” ifadelerini kullandı.