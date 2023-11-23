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Yozgat için güzel şeyler yapılmasının derdinde olduklarını belirten Arslan, “Yozgat Belediyesi'nin kaynağa ihtiyacı var Yozgatlı bu sefer bizi tercih edecek” dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Yozgat'ta zaman zaman çılgın projelerden bahsedilir. Zaman zaman dev projelerden bahsedilir. Zaman zaman asrın projelerinden bahsedilir ama bizim projelerimiz bu tür bir proje değil, daha mütevazı projeler. Yozgat’ın ihtiyacı olan projeler yapılmış projeler ben bunlara hep küçük dokunuşlar diye ifade ettim. Bir derdimiz var. Bu küçük dokunuşlarla Yozgat’ımızın insanını mutlu etmek, Yozgat insanının huzurlu bir şehirde yaşadığını görmüş olmak. Biz aynı zamanda bu projelere de küçük dokunuşlar ismini vermek istiyoruz” diye konuştu.

"İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK"

Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız iki projesinin ve Finans ve Ticaret Merkezi projesinin Yozgat’a istihdam sağlayacağını dile getiren Arslan, “Geçtiğimiz haftalarda açıkladığım 2 projeye de bir vurgu yapmak istiyorum. Bu projeler sadece bir proje olma ötesinde Yozgat’ta istihdama katkı sağlayacak. Yozgat ekonomisine katkı sağlayacak Yozgat’ın açılımını sağlayacak turizm yönünden kültür yönünden dönüşümünü sağlayacak projeler olarak kabul etmek lazım. Bin konutluk projeyi ve onun devamında söylediğimiz bungalov otel projesini Yozgat’ta istihdama katkı sağlayacak projeler olarak kabul etmek lazım. Yozgat'ta kültür turizmini geliştirecek projeler olarak kabul etmek lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda o açıklamış olduğumuz projeler. Açıkladığımız projeler Yozgat’ın gelişmesine katkı sağlayacak istihdama katkı sağlayacak, aynı zamanda belediyede kaynak sağlayacak projeler” şeklinde konuştu.

“BELEDİYENİN ÇOK CİDDİ MANADA KAYNAK SIKINTISI VAR”

Yozgat Belediyesinin çok ciddi manada kaynak sıkıntısı olduğunu dile getiren Arslan, “Yozgat Belediyesi’nin kaynağa ihtiyacı var. Bizlerin sunmuş olduğu projelerde Yozgat Belediyesi için yeni kaynaklar oluşturabilecek projelerdir. Finans ve Ticaret Merkezi Projesi projeyle şunu amaçlıyoruz, Yozgat esnafının çok ciddi manada iş yeri sıkıntısı vardır. Kiralar aldı başını gidiyor. Bilhassa da Yozgat’ın belirli bölgelerinde esnaf kardeşlerimiz çok büyük sıkıntılar içerisinde çok büyük kiralarla karşı karşıya ve birçok esnaf kardeşimizde bu kiraları ödeyemediği için sık sık iş değişikliği yapıyor. Yer değişikliği yapıyor. Esnaf kardeşlerimiz için iş yerine ihtiyacı var. Bunu ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Geçtiğimiz dönemde 50’e yakın iş yeri yaptık. Esnaflarımız için esnaflarımızı rahatlatmak için 50’ye yakın iş yeri yaptık, inşallah bu dönemde de Yozgat esnafını rahatlatacak projelerimiz devam edecek. Yozgat esnafı için yeni yeni iş yerleri yapmış olacağız. Finans ve Ticaret Merkezi de bunun ilk adımıdır. Finans ve Ticaret Merkezi’ni aynı zamanda biraz daha farklı düşünüyoruz. Bütün bankaları, finans kurumlarını, şirket merkezlerini bir araya toplayacak ve belediyeye ciddi gelir sağlayacak ciddi kaynak oluşturacak bir projeden bahsediyorum. Bunu sadece bir bina olarak kabul etmemek lazım. Belediyeye ciddi manada kaynak sağlayabileceğimiz kadar sağlayabileceğimiz destek sağlayacağımız bir proje ve bu projenin Finans ve Ticaret Merkezi ismini vermemizin sebebi Yozgat'ta bulunan bütün banka şubelerini, finans kurumlarını, şirket merkezlerini yapacağımız işlerin referansıyla bizim yanımızda yer alacağına inancımızda tamdır” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRİN ZORLUKLARINI, SIKINTILARINI HEP BERABER YAŞIYORUZ”

Arslan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yozgatlı bu sefer inanıyorum ki bizi tercih edecek. Hiç kimse bir megalomanlık gibi anlamasın yada kibir gibi anlamasın, böbürlenme gibi anlamasın. Ben de neticede Yozgat’ta yaşayan bir vatandaşım bir bireyim, Yozgatlı bir bireyim, Yozgatlı bir vatandaşın Yozgatlı vatandaş Kazım Arslan olarak şuna inanıyorum, Yozgat’ın başkan Kazım Arslan gibi bir başkana ihtiyacı var. Biz burada yaşıyoruz bu şehrin zorluklarını, sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Bir iş yapılmadığında hepimiz üzülüyoruz. Güzel bir şey yapıldığında hepimiz seviniyoruz. Yozgat Belediyesi’nin en büyük gider kaynaklarından birisi en başta gelen elektrik gideri. Çok büyük bir elektrik harcaması vardır."

Arslan, "Çünkü Yozgat’ın suyu elektrik gücüyle geliyor. Yozgat’a getirdiği çok büyük bir külfet var. Yozgat bu külfetten kurtulmadığı sürece kurtulmadığı sürece Belediyenin bu sıkıntıları çekmeye devam etmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu noktada geçmiş dönemde verilmiş olan bir söz var GES sözü. Yozgat'la ilgili olarak geçmiş dönem halen görevde olan belediyenin vermiş olduğu bir söz var ama maalesef bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Bununla ilgili tarlalar kiralanmış olmasına rağmen bununla ilgili kiralar ödeniyor olmasına rağmen 4 yıldır 4 buçuk yıldır bu konuda bir adım atılmadı nasip olursa o GES projesine sahip çıkacağız. Biz iyi olan her şeye sahip çıkarız. Bu konuda hiçbir kıskançlığımız olmaz. İnşallah o GES projesini de gerçekleştirmek bize nasip olacak. Bu Yozgat için olmazsa olmaz projelerden birisidir inşallah o elektrik sıkıntısını da elektrik giderini de böylece karşılamış olacağız.”