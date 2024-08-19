Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işçileri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, temizlik işçileriyle Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezinde gerçekleştirilen kahvaltı programında buluştu. İşçilerle sohbet eden Başkan Arslan, işlerinde kolaylıklar diledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Arslan, “Bugün sabah şehrimizin emektarları, temizlik işçilerimizle kahvaltıda buluştuk. Muhabbet edip, işlerinde kolaylıklar diledik, şehrin onlara çok ihtiyacı var!” dedi.