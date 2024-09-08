Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan her anın, her dakikanın önemli olduğuna vurgu yaparak hafta sonu da çalıştığını belirtti.

Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Her günü, her saati, her dakikayı değerlendirmek gerek zira kaybedecek vaktimiz yok. Hafta sonu mesaimizin bir bölümünü makine parkımız ve yeni inşa edeceğimiz han alanında tamamladık. Azimliyiz, inançlıyız, derdimiz sadece Yozgat'a değer katmak, inşallah bunu da öncesinde olduğu gibi yine başaracağız” ifadelerine yer verdi.