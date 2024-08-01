Başkan Kazım Arslan, “İnşaata hazır duruma geldi, imalat başladı ve inşallah yılbaşına kadar inşaatı tamamlayacağız” dedi.

Arslan, “Bizim lafla sözle kaybedecek vaktimiz yok, zaman az ve Yozgat için yapılacak daha çok şey var” ifadelerini kullandı.

Nohutlu Tepesinde hayata geçecek olan Bungalov Otel Projesi’nin detayları hakkında bilgi veren Başkan Arslan, “Belediye seçimleri öncesinde yapacağımız projelerden bahsetmiştik. Bu projelerden bir tanesi de Nohutlu Tepede hayata geçecek olan Bungalov Otel Projesi idi. Bu projenin en büyük amacı ise spor ve kültür projelerinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüzü beyan etmiştik. Projenin en güzel yanı ise Yozgat’ın panoramik görüntüsü ile Spor Vadisi’ni birbirine bağlayacak olması. Güzel bir şehir imkanı var. Spor Vadisiyle de entegre edecek bir şekilde. İnşallah ileride kurmayı düşündüğümüz Dağ Kızılay'la birlikte buradan spor tesislerine de kolayca ulaşılabilecek olması turistik açıdan önem arz etmekte. Görev süremizin üçüncü ayında böylesine güzel bir projeyi başlatmış olmak bizler için mutluluk verici. Ben inanıyorum ki projemiz kısa bir süre içerisinde tamamlanacak ve güzel hizmetlere vesile olacak” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ”

Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de Yozgat halkına verdiği sözleri yerine getirerek hemşehrilerinin karşısına çıkacağını belirten Arslan, “Göreve geldiğimiz günden beri öncelikli olarak Belediyemizin idari ve mali yapısını rayına oturtmak için çalışmalar yaptık ve bunu Yozgatlı hemşerilerimizle de zaman zaman paylaştık. Diğer taraftan da hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Birilerinin sokakta söylediği gibi söylemeye çalıştığı gibi bizim uğraşımız sadece belediyenin işi değil. Bizim uğraşımız sadece belediye personeli değil. Üç ay içerisinde böylesine büyük bir projeyi başlatmak bana göre belediye açısından da şehircilik açısından da büyük bir başarıdır. Biz inşallah görev süremizi tamamlarken, önceki dönemde olduğu gibi söz verdiği bütün işleri yapmış, söz verdiği bütün projeleri gerçekleştirmiş bir başkan olarak, bir yönetim olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Her zaman söylüyoruz. Yozgat için söylenecek çok söz var. Yapılacaksa çok iş var. Hiçbir engel. Hiçbir zorlama bizim için yoldan dönme sebebi olamaz. Çünkü biz inanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz ve başaracağız. Seçim öncesinde birtakım şeyler söylendi, hizmet edilemez, yapılamaz ama herkesin de gördüğü gibi Yozgat'ta üç ay içerisinde, dört ay içerisinde çok güzel işler yapıldı. Belediyenin idari ve mali yapısı büyük ölçüde düzeltildi. Belediyenin ödemeleri belli bir düzene sokuldu. Bu arada irili ufaklı birtakım onlarca iş yapıldı. İnsanlarımızın hoşuna gidecek küçük dokunuşlar yapıldı” ifadelerini kullandı.